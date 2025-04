IU denuncia «trampas» en las mediciones medioambientales

M. RIVERO LUGONES. Jueves, 12 de diciembre 2019, 00:13 | Actualizado 08:09h. Comenta Compartir

El concejal de IU en Siero, Tárik Vázquez, alertó de un pico de contaminación atmosférica en Lugones, datos que, a su juicio, el Principado «decide no validar». «Es penoso tener que ver cómo buscan diferentes formas de tratar de engañar al Ministerio, a Europa y a los ciudadanos a quienes tienen que pasar estos datos para hacerles ver que no tenemos contaminación y no sufrir multas», criticó Vázquez.

«El martes llegó a haber un pico de hasta 157 micrómetros por metro cúbico en las partículas de PM10 (partículas dispersas en la atmósfera)» y calificó como «indignante» que estos picos «no se tengan en cuenta».

Vázquez aseguró que se realizan «trampas en las mediciones» como cambiar las estaciones medidoras de sitios a zonas donde pegue menos el aire, lo que «no representa zonas reales habitadas» e incidió en la validación de datos atmosféricos «según conveniencia, sin dar explicaciones de por qué son válidos o no»

«Llevamos ya varios días superando los valores medios establecidos y los picos de contaminación atmosférica disparan los ingresos hospitalarios en Asturias por enfermedades respiratorias de acuerdo a un estudio epidemiológico realizado por la Consejería de Sanidad».