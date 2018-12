Denuncian que Siero aún no ha sacado las ayudas de 2018 a proyectos de cooperación La comparecencia de ayer por las ayudas a la cooperación. / I. RIMADA Somos, IU y la Coordinadora de ONGD del Principado lamentan que el gobierno ni siquiera explique los motivos de ese retraso para convocarlas JOSÉ CEZÓN SIERO. Martes, 4 diciembre 2018, 00:26

La presidenta de la Coordinadora de ONGD del Principado, Noemí Rodríguez, y los portavoces de Somos Siero, Javier Pintado, y de IU, Edgar Cosío, junto con miembros de diferentes organizaciones, denunciaron ayer que el Ayuntamiento aún no ha sacado la convocatoria de este año de subvenciones para proyectos de cooperación y que tampoco se han explicado los motivos de ese retraso.

«Se están pasando la pelota entre los concejales de Hacienda y Bienestar Social», afirmó Cosío, quien aludió al comentario del alcalde de Siero, Ángel García, en el último Pleno sobre que había «problemas de carácter legal». Para el edil de IU, «es algo nuevo, porque nunca dieron problemas».

Rodríguez comentó que en el Consejo Local de Solidaridad (CLS) se había preguntando por la demora «y dieron la callada por respuesta». Recordó que en 2017 se repartieron 38.000 euros y se financiaron once proyectos. «No es una cantidad significativa, pero ayuda a la cooperación y a mejorar la calidad de vida de las personas desvaforecidas», dijo. Y la partida de 2018 es de 37.000 euros, más otros trece mil para el Premio Derechos Humanos. «Es el 0,11% frente al 0,7% recomendado», apuntó.

Pintado defendió la importancia de esos proyectos y criticó «la pasividad» del gobierno. Exigió «la misma vara de medir con Foro, que no resolvió aún la asignación de 2015 y está cobrando la de 2018». Todos los presentes temen que el gobierno «quiera acabar con estas ayudas a la cooperación», que este año se perderían si no se conceden antes del 31 de diciembre. Y también mostraron su preocupación por el futuro del CLS, «que no lo convocan o que lo están vaciando de contenido».