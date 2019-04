Unos deportistas fuera de las aulas Ángela Álvarez, Daniel García, Vega de la Cera, Jimena Álvarez, Guillermo García, Jimena de Lorenzo, Paula Virgós, con su monitor Miguel Fernández. / IMANOL RIMADA Los participantes practican durante tres días desde fútbol, a voley o pádel, una actividad que ayuda a conciliar a las familias La sexta edición de las Miniolimpiadas del club de La Fresneda reúne a treinta niños MÓNICA RIVERO LA FRESNEDA. Jueves, 18 abril 2019, 00:36

El deporte ocupa gran parte del tiempo de ocio de los escolares que durante Semana Santa se olvidan por completo de las aulas y los libros. Buscarles planes es, en ocasiones, el gran reto de sus padres. En La Fresneda, treinta niños han participado, hasta ayer, en las sextas Miniolimpiadas, organizadas por Jorge Fernández, vecino de la urbanización.

Una convocatoria, que ayuda a las familias a conciliar, y siempre es un éxito. Como prueba: seiscientos escolares han participado en estas jornadas desde 2012.

Altletismo, salto, carreras de relevos, voley, fútbol y pádel. De todos estos deportes han disfrutado los pequeños, con edades entre los 4 y los 14 años, subrayó David Fraga, monitor de actividades. Pero aún hubo tiempo para más. Sus propios alumnos le recordaron a coro que también han practicado yoga y conocido juegos tradicionales. Tres jornadas en las que, además, han compartido almuerzo y reforzado sus relaciones.

Las niñas se han animado con el fútbol, tienen claro que no es un deporte de chicos. Prescindiendo de roles de género y competitividad, han ido a pasárselo bien: «Soy mala, pero a mí me gusta», dijo Ángela García; «Yo también soy mala metiendo goles y me da igual», añadió sobre el terreno de juego su compañera Jimena de Lorenzo. Con respecto al eterno dilema entre el Oviedo y Sporting, eso sí, no llegaron a un acuerdo.

Pilar Fernández es una de las veteranas. Empezó a participar en estas Miniolimpiadas cuando tenía 8 años y ahora es monitora. El deporte al aire libre engancha.

Mohamed Bakkali

El atleta Mohamed Bakkali, campeón de la San Silvestre de este año, visitó a los participantes, con quienes charló un rato y les animó a seguir ligados al deporte.

Tres intensos días que terminaron con la entrega de diplomas, que acreditaban junto con la camiseta oficial, su asistencia a las sexta edifición de las Miniolimpiadas. Tres días de amigos, deporte y diversión fuera de las aulas. Y una buena ayuda para la conciliación de las familias en Semana Santa.