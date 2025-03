Deportistas y empoderadas

M. RIVERO POSADA. Sábado, 30 de noviembre 2019, 01:31 | Actualizado 09:02h. Comenta Compartir

Noche para el deporte, la emoción y el empoderamiento en Llanera. Un año más, el concejo celebró su Gala del Deporte, en la que el atletismo y las mujeres deportistas cobraron especial protagonismo. Los galardones a las mejores atletas absolutas recayeron en Noemí Moreno y Ainhoa Brea, mayor y menor de veinte años, respectivamente. En 2018 Noemí Moreno se proclamó Campeona de Europa de Biatlón (en su categoría Master mixto) en los Campeonatos celebrados en Weiden, y ya en 2019 obtuvo un primer puesto en el Campeonato de España de Triathle (categoría Master B), un segundo puesto en la Campeonato de Europa de Triathle, celebrado en Madeira (en modalidad Master mixto), y dos terceros puestos, uno en el Campeonato de Europa de Triathle (Master) y otro en el Campeonato de España Laser Run (Master B).

Moreno, recordó en su discurso que todos estos logros no habrían sido posibles hace no tantos años, cuando las mujeres tenían prohibido competir en las pruebas en las que ella hoy en día triunfa, y puso de relieve la complicación de compaginar entrenamiento y vida doméstica.

Ainhoa Brea Leoz fue, por su parte, reconocida como la mejor deportista menor de edad. No pudo asistir a la gala, ya que recientemente consiguió una beca para continuar su carrera como atleta en Estados Unidos, pero envió un divertido vídeo en el que no pudo disimular los nervios. Brea obtuvo un palmarés en el que destacan cinco primeros puestos en campeonatos de Asturias de distintas modalidades. Recogió su premio Rocío Cuervo, vicepresidenta del club, y lo hizo de las manos de la directora general de Deportes, Beatriz Álvarez, que citó al tenista Rafa Nadal para animar a todos los deportistas presentes a buscar la felicidad no sólo en los éxitos, sino en cada entrenamiento, ya que todos tienen en común personificar un «ejemplo de esfuerzo». Brea corre en el Llanera Atletismo, que en su categoría Sub 16 femenino y masculino se llevó, además, los galardones a la Mejor promoción deportiva y al Mejor club o entidad deportiva por sus cuantiosos logros en competición.

Otra de las categorías más destacadas de estos premios, las Menciones Especiales, estuvieronprotagonizadas en esta edición por Cristian Menéndez Ballesteros y Marcos Manuel Muñiz Pérez, por sus trayectorias deportivas en el San Cucao Fútbol Sala, y por Oscar Bueno Rodríguez del All-Rugby. La mención especial fue para el U.D. Llanera, por sus ascensos en distintas categorías.