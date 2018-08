«La desidia de anteriores legislaturas dejó el colegio medio cayendo» Amparo Antuña, alcaldesa de Noreña, posa en el balcón de la Casa Consistorial. / IMANOL RIMADA «Somos dos agrupaciones de electores, junto con Foro, quienes estamos sacando los proyectos adelante, los buques insignia no aportan nada» Amparo Antuña Suárez Alcaldesa de Noreña LYDIA IS NOREÑA. Domingo, 19 agosto 2018, 01:00

Amparo Antuña, alcaldesa de Noreña desde junio de 2015, asegura que encara la recta final de la legislatura «con muchas ganas» y con la satisfacción de haber logrado proyectos «necesarios» para el municipio. El equipo de gobierno, formado por Independientes Por Noreña y Foro, acaba de sacar adelante, con el apoyo de Conceyu Abiertu, veinticuatro inversiones valoradas en 762.902 euros con cargo al remanente de Tesorería y a una modificación de crédito extraordinario.

-El mes pasado no pudo aprobar la modificación de crédito por falta de apoyos, ¿qué ha cambiado?

-Hemos vuelto a negociar y logramos llegar a un acuerdo con Conceyu, a quienes agradezco su predisposición para sacar adelante proyectos por el bien de Noreña. Son inversiones que creemos necesarias. ¿Que se podrían hacer otras? Claro que sí, pero hay que priorizar.

-Sin embargo PSOE, IU y PP los acusan de minorar partidas destinadas a los servicios sociales.

-Eso es rotundamente falso, servicios sociales no va a sufrir ningún detrimento y la propuesta está avalada por la Intervención. Hay 703.000 euros con cargo al remanente de Tesorería para dieciséis actuaciones y algo más de 59.000 que salen de partidas que en 2017 no se utilizaron y que al tener el presupuesto prorrogado, tampoco se necesitarán este.

-La inversión más importante está destinada al colegio público, ¿qué obras van a llevar a cabo?

-Para nosotros el colegio es fundamental y defendemos la educación en unas instalaciones dignas. La obligación del Ayuntamiento es mantenerlo y cuando llegamos al gobierno estaba medio cayendo por la desidia de las legislaturas anteriores, lo que nos obliga a abordar lo que no se hizo hasta ahora. Vamos a invertir 118.458 euros en los patios exteriores, en el cubierto, en la zona de residuos, que está insalubre; cambiar puertas y adaptarnos a la legislación. La Consejería de Educación también está ayudando y en los próximos meses va a adecuar el gimnasio.

-También han apostado por los parques infantiles.

-Sí, destinamos 111.000 euros a actualizar el de Los Arbolinos y el de Los Riegos. Están ya muy desgastados, hay que cambiar los juegos de madera por acero galvanizado, que son mucho más resistentes, se instalarán juegos adaptados y se ampliará y mejorará la distribución de las zonas de juego. También vamos a dedicar 20.000 euros para ampliar la pista de skate, que funciona muy bien, y 50.000 para cubrir la pista de pádel, en Asturias es esencial.

-¿Y en qué va a consistir la reforma de la biblioteca?

-Será una renovación integral, la haremos más atractiva, que los usuarios vayan a gusto. Que no sea un sitio con libros en las estanterías sin más, si no un espacio cómodo y acogedor. Invertiremos 48.500 euros para darle una nueva imagen.

-Otra de las críticas de los partidos que votaron en contra es que parte de las inversiones de la modificación de crédito ya están hechas.

-Y es cierto, pero ¿qué vamos hacer, dejar caer el antiguo depósito, que tenía humedades? Ahí se invirtieron 4.244 euros. Pero también se incluyeron proyectos que están sin ejecutar, hay 7.500 euros para la adquisición de un equipo para grabar los Plenos, 4.500 para realizar un estudio de la calidad del aire o 1.000 para los adoquines en homenaje a los dos supervivientes del holocausto. Todos ellos parten de acuerdos plenarios, ¿los incumplimos?.

-Tampoco se libra de reproches por el gasto en protocolo.

-Creo que es una cuestión de cortesía, al igual que hacen con nosotros cuando nos invitan a otros concejos. Hay una estrecha relación de colaboración con los ayuntamientos y es de justicia ser agradecidos.

-No es el primer acuerdo al que llegan con Conceyu. ¿A pesar de la diferencia ideológica hay buen entendimiento?

-¿Qué es política más que llegar a acuerdos por el bien de la ciudadanía? No hay nada que ocultar, nosotros estamos dispuestos a negociar y a reunirnos con todos, otros no quieren y yo lo respeto. Con Conceyu llegamos a acuerdos, pero no es fácil, ambos grupos tenemos que ceder. Al final somos dos agrupaciones de electores, junto con Foro, quienes estamos sacando los proyectos adelante; gente que para poder presentarnos a las elecciones tenemos que recoger firmas. En cambio, los buques insignia no están aportando nada a Noreña.

-¿Qué balance hace de estos tres años y medio?

-Hay momentos muy buenos, buenos, regulares, malos y muy malos, pero al final te quedas con los primeros, que son los que te da el servicio a la ciudadanía. Todos tenemos un programa electoral, pero a veces surgen cuestiones más necesarias y nos encontramos con mucho por hacer. No obstante, ya hemos cumplido más de un 80% del programa. En mayo podremos salir por la puerta de una manera digna.

-O volver a entrar. ¿Lo ve difícil?

-Eso tendrán que decidirlo los vecinos, pase lo que pase, terminaremos la legislatura trabajando e intentaremos continuar, aún quedan muchas cosas por hacer.

-No ha sido una legislatura fácil, con citaciones al Juzgado incluidas por dos causas que fueron archivadas. ¿Eso se supera?

-El disgusto no me lo quita nadie, pero la justicia habló y al final estas cosas te hacen más fuerte. Ya pasó, pero aún tengo presente el apoyo de la familia, de los vecinos y de alcaldes de otros municipios.