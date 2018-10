«Veo desunión con Lugones y un intento de separarse de Siero» El cronista oficial de Siero, Juan José Domínguez Carazo, en la Pola. / IMANOL RIMADA «Para hacer una vía en Lieres, que va de ningún sitio a ninguna parte, para siete que van a la playa, era más barato construir un chalé a cada uno en Villaviciosa o Llanes» Juan José Domínguez Carazo Cronista oficial de Siero JOSÉ CEZÓN POLA DE SIERO. Lunes, 22 octubre 2018, 01:06

Juan José Domínguez Carazo (La Pola, 1949) ha cumplido veinte años como cronista oficial de Siero, un cargo honorífico que le concedió la Corporación municipal que presidía el alcalde José Aurelio Álvarez.

-¿Qué balance hace de estos veinte años como cronista?

-Siempre dije que, hoy en día, la crónica la hace el periodista con más medios que uno mismo. Creo que la figura del cronista debe ser casi la de ayudante del concejal de Cultura del momento. También vas a mil actos que te llaman representando a Siero o apoyas a los investigadores locales. Esta semana escribí para la revista 'Cultures' un artículo sobre la música en Siero.

-¿Recuerda algún momento especialmente gratificante?

-Gratificante todo y desgratificante también, porque veo una desunión con Lugones y un intento de separarse de Siero.

-Le iba a preguntar si le molestó que se nombrara este año a otro cronista oficial de Lugones.

-Nada de nada, él es de Lugones y yo de Siero. El otro día le dije en un acto en Lugones que, como pertenece a Siero, tenía que estar allí sin dar ninguna explicación. Y también pedí un respeto para don Fausto Vigil cuando se dice que nunca se escribió nada sobre Siero.

-De los seis alcaldes que van desde que accedió el cargo, ¿hubo alguno con el que mantuviera una relación más estrecha?

-Con José Aurelio (Álvarez). Era una persona muy allegada y mantuve muchas reuniones con él cuando se quisieron hacer los límites de las parroquias. Pero con todos bien. Con 'Cepi' (el actual alcalde, Ángel García) me llevo bien; chocamos cuando hay que chocar, pero ni mi opinión es la verdadera, ni tampoco tengo por qué callar la boca.

-¿Cómo ve el concejo en general?

-Como decía Falo Moro, 'ni en general, ni en butaca'. Hay que tener en cuenta algo imprescindible para el desarrollo, que son las comunicaciones, pero también es cierto que Siero está desgraciado por ellas. El concejo está cruzado por autovías, rotondas... y lo que era el Siero verde se convirtió en el Siero autovías. No estoy en contra del desarrollo, pero para hacer una vía en Lieres (la Y de Bimenes), que va de ningún sitio a ninguna parte, para siete que van a la playa, era más barato construir un chalé a cada uno en Llanes o Villaviciosa. Yo la utilizo cuando me invita el alcalde de Bimenes a algún acto y no pasa nadie. Y de Bimenes para allá, peor todavía. Es como lo de la Autovía Minera, que cuando la construyeron no tenía salida para la Pola, que es el cuarto concejo de Asturias. Estamos un poco olvidados, porque Siero no se hace valer como municipio.

-El casco antiguo de la Pola se viene abajo.

-Se viene abajo. Ya en la época de mi padre (el alcalde de Siero, Leandro Domínguez Vigil-Escalera) se hizo alguna barrabasada en las concesiones de las alturas, y de aquella no se miraba tanto el patrimonio. Todos los urbanistas dicen que lo ideal son cuatro alturas, con espacios anchos en las calles, para que sea rentable en cuanto a recogidas o traídas de servicios. Y allí se dejó hacer cuatro alturas, luego se subió alguna más y se tiraron casas antiguas. Y después está la picaresca de otros que compran una casa antigua, la tiran y luego piensan que ya prescribirá lo de recuperar la fachada y hacen lo que les da por la gana.

-El Palacio de Celles se hunde también en medio de una maraña administrativo-judicial.

-Es una vergüenza. Y luego hay otro problema gordo; la gente habla de poner un hotel, pero habría que haces una carretera nueva. Lo dejaron caer miserablemente y lo único que podías ver era el escudo, latas de pimentón con geranios dentro, 'les pites' saliendo a recibirte y lleno de 'cuchu' a la entrada. La galería, que se conservaba todavía hace treinta años, cayó entera, como se hizo con el Águila Negra y con todo.

-¿ Cree que la chimenea de El Bayu merece una restauración?

-Yo pienso que sí.

-¿Y el edificio?

-El edificio ya cayó entero, pero no estaría mal rehabilitarlo y meter allí a alguna sociedad cultural o de lo que quieran.

-Por decir algo positivo, ¿cuáles fueron los mayores aciertos en el concejo?, ¿acaso el albergue de peregrinos?

-El albergue fue muy bueno o la colección filatélica de Tino Ornia, pero para conservarla.

-Como filatélico, usted ha denunciado el abandono de esa valiosa colección donada a Siero.

-Sí. El otro día me llegó una carta del alcalde diciendo que esperaban contar con nosotros, pero lo que hay es que sentarse a hablar. Yo ya pedí, con Rufino 'Malcorne', que busquen la forma de meterlos en unas cartulinas especiales y unas fundas, que tienen en el archivo provincial, que conserva los sellos. En esa colección hay una pieza que es única y otras de valor incalculable.

-¿Pero cuál sería su propuesta para la colección?

-Que haya alguien que lo pueda abrir y enseñar.

Un museo etnográfico

-Se ve que Aurelio Cuesta fue visionario al negarse a donar su colección de sifones sin unas garantías de seguridad y conservación.

-Mi tío Pepe Domínguez ya opinaba en su día que había que destinar el Palacio del Marqués de Santa Cruz a museo etnográfico. Se podrían dejar en depósito, no regalarlo, la colección de cerámica de El Rayu, de 'Gorín' (Fonseca); la de belenes de 'Juanete' (Rodríguez) y mía, los sifones... En su día hablé también con Casimiro Baragaña para realizar una pinacoteca suya.

-Hablando de cuadros, el Pinsi está reclamando la devolución del cuadro de Carreño Miranda, que el Ayuntamiento de Siero prestó hace años al Principado para una exposición. ¿Qué sabe de su destino?

-Fui a ver al que lo restauró, hablé con la familia y aporté fotos del cuadro, pero el destino no se sabe. El restaurador me dijo que igual no era de Carreño Miranda, sino de su escuela; que él quizás hacía solo los trazos o lo retocaba.

-Y como belenista, ¿debería promocionarse más el Belén del Asilo de la Pola?

-Yo creo que no es del Asilo, sino un patrimonio de Siero, pero lo hicieron de tal manera que pertenece a la congregación. Si mañana las monjas deciden marchar para Zamora, pueden llevarlo con ellas.

-¿Y qué se podría hacer?

-Nada, porque ya se hizo mal en su día. Lo que se podría es enseñarlo a la gente, igual la misma persona que mostrara la colección de Tino Ornia.

-Ya por último, ¿salió muy escaldado de su experiencia en la política activa?

-Voy a decir la frase que tenía mi padre escrita: 'nunca sirvas a concejo, ni compres pollino viejo, ni en putas pongas amores si quieres mantener el pellejo'. En la política siempre sales quemado.