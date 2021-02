Detenido en Llanera un hombre que se hacía pasar por policía y abogado Los investigadores piensan que el hecho no era aislado y que pudiera haberse dado en algunas otras ocasiones AGENCIAS Miércoles, 17 febrero 2021, 15:55

La Policía Nacional detuvo el pasado 10 de febrero en Llanera a un hombre por los delitos de amenazas con arma de fuego, lesiones, usurpación de funciones públicas y estafa.

Los hechos se iniciaron cuando el ahora detenido a través de una conocida página de Internet, contrató los servicios de una 'escort', con la que, a través de llamadas de teléfono y mensajes de Whatsapp concertó una cita para que esta se desplazara hasta su domicilio, contratando de esta manera sus servicios.

Una vez en el domicilio y tras haber llegado a un acuerdo económico, el individuo le dijo a la mujer que era policía y abogado, toda vez que le exhibió una placa y un par de armas de fuego. Dicha mujer alargó la estancia, a requerimiento del detenido, durante casi siete horas.

Cuando esta le solicitó que le pagara sus servicios, el individuo la amenazó con un arma de fuego, disparando él mismo y golpeando a la mujer en la cabeza, amenazándola con matarla.

Tras salir de la vivienda, la mujer se desplazó hasta las dependencias policiales de la jefatura Superior de Policía de Oviedo, donde interpuso la correspondiente denuncia, de la que se hizo cargo el grupo de Policía Judicial.

Tras desplazarse los miembros de la UDEV al lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos, procedieron a la detención del individuo, el cual fue trasladado a dependencias policiales.

Posteriormente se le efectuó un registro en su vivienda, siéndole intervenido gran cantidad de armas de fuego simuladas, armas blancas, una placa de seguridad privada y gran cantidad de munición detonadora.

Los investigadores piensan que el hecho no era aislado y que pudiera haberse dado en algunas otras ocasiones, ya que no encontraron dinero ni en el domicilio ni en la cartera del detenido, por lo que concluyeron, que dicho individuo no tuvo, en ningún momento, intención de pagar a la escort, ya que en la mayoría de las ocasiones, estas mujeres se encuentran en situación irregular en España, con el pasaporte retirado, tal como le ocurría a la víctima de estos hechos y que ese es el motivo por el que dicho individuo manifestaba ser Policía y/o Abogado.

El individuo paso a disposición judicial siendo puesto en libertad con una orden de alejamiento hacia la denunciante.