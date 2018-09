«La deuda de Siero es bajísima con respecto al presupuesto municipal» Alberto Pajares, concejal de Economía de Siero. / PABLO NOSTI «Las quejas por algunas rutas de transporte por carretera en Siero las trasladaremos al CTA, que tiene competencia» Alberto Pajares Concejal de Economía y Hacienda de Siero MARCOS GUTIÉRREZ POLA DE SIERO. Domingo, 2 septiembre 2018, 00:50

Alberto Pajares considera que su etapa al frente de la Concejalía de Economía, Hacienda, Modernización y Administración municipal de Siero está resultando «positiva». El Ayuntamiento se aproxima a la deuda cero y ha liderado la licitación de la obra pública en los últimos dos años.

-¿Qué balance hace?

-A nivel personal está siendo una experiencia muy positiva. Desconocía absolutamente como funcionaba a nivel político un ayuntamiento y la administración pública en general. Tener la posibilidad de resolver problemas y decidir en torno a multitud de cuestiones que afectan a los vecinos del concejo, conociendo el funcionamiento de las cosas y disponiendo de toda la información, te da una perspectiva totalmente diferente a la que nos llega por los medios de comunicación. Todo suele ser más complejo de lo que nos parece cuando estamos sentados viendo la TV en el sofá de casa y debatimos con familiares y amigos. Lógicamente conlleva una gran responsabilidad y hay que tener mucha paciencia para aguantar muchas criticas, incluso algunas situaciones desagradables... Pero hay que quedarse con la parte positiva que es muy superior. Recomendaría a todo el mundo pasar en algún momento de su vida por esta experiencia.

-Siero es, por segundo año consecutivo, el segundo de Asturias que más obras licitó, ¿a qué se deben estas buenas cifras?

-A la elevada ejecución presupuestaria de los dos últimos ejercicios, y esto se debe a otras dos razones.

-¿Cuáles?

-Por una parte, el conseguir acuerdos con otras formaciones políticas en tiempo y forma, para poder tener los presupuestos aprobados el 1 de enero y así disponer de la financiación de las inversiones aprobadas. Aquí es fundamental el haber conseguido acuerdos con formaciones como Foro y con otros partidos minoritarios. Han permitido alcanzar mayorías para poder aprobar los presupuestos y modificaciones presupuestarias. En los tres años que llevamos de mandato creo que somos sino el único, uno de los pocos ayuntamientos asturianos que ha conseguido tener los presupuestos aprobados antes del 31 de diciembre del año anterior.

-¿Y la segunda razón?

-El tener bien planificado y organizado el trabajo con el personal municipal para poder licitar las mismas a lo largo de todo el ejercicio, desde el 1 de enero. Tenemos en el Ayuntamiento un buen equipo de personas muy capacitadas a nivel administrativo y a nivel técnico, que están trabajando muy bien.

-Recientemente se anunciaba que Siero bonificará un 95% el impuesto de construcciones en caso de siniestros.

-Esta medida surge a raíz de una desgracia que le ocurre a un vecino. Tras un incendio perdió su casa, en la que tenía su taller, y se encuentra en la siguiente situación: además de asumir todos los costes de ejecución de la obra, tiene que pagar más de 3.000 euros del impuesto de construcción por reconstruirla. No parece lógico desde el sentido común... Aunque la ordenanza recoge que el Pleno municipal puede bonificar ese impuesto en situaciones excepcionales, queremos que quede bien articulado para que cualquier vecino de Siero que se pudiera ver afectado por una situación similar tenga derecho a esa bonificación.

-Este año se prevé cerrar el ejercicio con una deuda por debajo de 3,5 millones de euros...

-Sí, la deuda se ha ido reduciendo paulatinamente desde el inicio del mandato, pasando de los más de 10 millones de euros a esta cuantía, que en términos porcentuales respecto a nuestro presupuesto es bajísima. Si además esta cuestión se mira con una perspectiva más amplia que la municipal, hay que tener en cuenta que el Estado tiene una deuda cercana al 100% del PIB y por tanto, todo lo que se vaya amortizando desde cualquier administración ayuda a reducir este porcentaje. Además de sanear la economía municipal, estamos favoreciendo, en la medida que nos corresponde, a que España cumpla los limites de deuda y déficit que tiene pactados con la UE.

-¿Cómo afronta la vuelta a su trabajo tras renunciar a la liberación?

-Hasta ahora me encontraba en una excedencia en mi trabajo motivada por un ERE, pero tras cumplir el periodo de la misma esta semana me reincorporo a mi trabajo en una entidad bancaria. Lo compatibilizaré con la concejalía. Será un esfuerzo personal grande, pero espero poder cumplir con ambas funciones hasta mayo del próximo año, que se celebran las elecciones municipales. Seguro que por ilusión y ganas no será.

-El Ayuntamiento revisará las rutas de transporte público por carretera que pasan por el municipio, ¿se han recibido muchas quejas por deficiencias en el servicio?

-Hay algunas rutas que tienen quejas. Lo que haremos será trasladárselas al CTA, que es la entidad competente en la materia, ya que apostamos por un transporte público de calidad. En este sentido se ha creado recientemente en el Ayuntamiento una comisión municipal para tratar los temas de movilidad que se están debatiendo en relación al Área Metropolitana, ya que debe haber un consenso supramunicipal.