«Nos dijeron que recogiésemos rápido y entró un olor muy fuerte en el aula» La Policía examinó el cuadro eléctrico del colegio. Desalojan a quinientos alumnos del colegio Celestino Montoto por un incidente en el cuadro eléctrico del centro que provocó gran humareda JUAN VEGA POLA DE SIERO. Jueves, 7 noviembre 2019, 02:15

«Cuando nos avisaron del incidente, nos dijeron que recogiésemos rápido y, de repente, entró un olor muy fuerte en el aula». Es el testimonio de Hugo Alonso, de doce años de edad, uno de los quinientos alumnos que tuvo que ser desalojado ayer del Colegio Público Celestino Montoto, de Pola de Siero, por un incidente en el cuadro eléctrico de la primera planta del centro, que ocasionó una intensa humareda que se dispersó por todo el recinto escolar. La sustitución del cuadro es una reclamación histórica que la dirección del centro lleva solicitando al Principado desde hace casi una década debido a su antigüedad.

El presidente la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA), Esteban Cueto, calificó este episodio como «vergonzoso». «Llevamos esperando casi diez años para que reparen el cuadro eléctrico, no se puede jugar con la seguridad de nuestros hijos». Además, prosiguió, « hemos acordado que no traeremos a nuestros hijos al colegio hasta que no se solucione el problema». El presidente recordó que en el año 2014 los técnicos municipales ya solicitaron al Principado la reparación de los tres cuadros eléctricos del centro. El AMPA convocó una reunión hoy con los padres de los alumnos.

Uno de los primeros en acudir al Celestino Montoto fue el edil de Vox, Alejandro Álvarez que tiene a sus hijos matriculados en el centro y quiso trasladar la urgencia del caso al Ayuntamiento como padre y como concejal: «Ayer fue tarde para atajar este problema, pero es necesario buscar una solución inmediata».

Por su parte, la concejala de Educación del concejo de Siero, Mercedes Pérez Fierro, comentó que, al parecer, el problema se originó debido la colocación de unos filtros en el cuadro eléctrico esa misma mañana, que pretendían evitar la distorsión en las mediciones del contador». «Al parecer fue una pieza defectuosa la que originó el problema», indicó.

El incidente se produjo a la una y media de la tarde cuando, según el testimonio de Javier García, director del centro, una de las profesoras que se dirigía a impartir clase en una de las aulas «notó un fuerte olor a quemado». «Una vez puesto sobre aviso, el encargado de mantenimiento del centro abrió el cuadro eléctrico y fue cuando, en ese momento, del pequeño cuarto salió una inmensa columna de humo», relató el director. Además, prosiguió, «por precaución se bajaron los plomos y, claro, no pudimos dar la alarma de incendios por lo que tuvimos que ir avisando clase por clase».