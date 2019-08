Diversión en paz para los niños saharauis Uno de los grupos de niños jugando al tres en raya con pelotas de colores y canastas / E. C. Los menores forman parte de un programa de acogida durante el verano, gracias al cual pasaron una tarde de juegos y deportes MÓNICA RIVERO LLANERA. Sábado, 24 agosto 2019, 00:57

Juegos, deportes y aire libre en una jornada de convivencia y solidaridad dentro del programa Vacaciones en Paz. Llanera recibió ayer a los niños saharauis acogidos en varios concejos asturianos durante los meses estivales para brindarles un día de diversión en las instalaciones deportivas de La Morgal. Allí les dio la bienvenida el alcalde, Gerardo Sanz, que estuvo acompañado de Montserrat Alonso Sánchez, concejala de Bienestar Social y Educación.

Desde las once de la mañana y hasta las cinco de la tarde, los treinta menores (veinticinco de ellos saharauis) se turnaron para realizar diferentes actividades lúdicas organizadas por la empresa de ocio y tiempo libre 'Educo'. Se dividieron por equipos y cuatro monitores se encargaron de poner orden y que no les faltara de nada. Uno de ellos fue Rubén Magadán, que a pesar de la posible barrera del idioma aseguró que los juegos «son una lengua universal». «La verdad es que no hemos tenido problema porque la mayoría hablan bastante bien, aunque luego hablen entre ellos en su idioma», comentó Magadán.

Entre las actividades programadas estuvieron algunos clásicos como el pañuelo o el 'twister' en el que, con diferentes cartas de colores en el suelo, tuvieron que esforzarse para llegar con las partes del cuerpo que les iba diciendo su monitora a los colores señalados. También realizaron una versión a tamaño real del 'tragabolas' y jugaron al tres en raya con una dificultad añadida: las fichas debían ser balones encestados en su correspondiente canasta. Pero como la sencillez a veces es lo que más triunfa uno de los juegos más exitosos fue el de una pelota gigante que debían pasarse sin que tocara el suelo.

Esta no fue la única diversión del día, también tuvieron tiempo para crear sus propias chapas e incluso practicar tiro con arco gracias a la asociación de 'Arqueros de Xabalín'. Tanto su colaboración como la de 'Voces y Bocetos', encargados del taller de chapas, fueron un ofrecimiento voluntario muy apreciado por la organización.

No faltó la visita del alcalde para mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Llanera «como todos los años». Sanz puso de relieve la tarea de las familias locales participantes en el programa. Valoró también muy positivamente el buen tiempo, que permitió desarrollar la actividad sin más complicación que la de buscar sombra y mantener a los pequeños hidratados. Belén Cueva, coordinadora de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui -impulsora Vacaciones en Paz- indicó que ya es el tercer año que disponen de La Morgal para realizar este encuentro: «el año pasado vinieron a jugar al rugby, pero hizo tan malo que casi no pudieron jugar», recordó alegre de que en esta ocasión pudieran aprovechar al máximo las instalaciones. Despidieron el día con una 'holi party'.