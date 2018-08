Doce bandas participarán en la cuarta edición del Underpark Fest de Lugones Arriba, Jonás Zapico y Daniel Zapatero; abajo, Víctor Moreira y Abraham Suárez, organizadores del festival. / IMANOL RIMADA El festival de punk rock y hardcore enmarcado en las fiestas de Santa Isabel durará por primera vez dos días y mantiene la entrada gratuita L. I. A. LUGONES. Domingo, 19 agosto 2018, 00:55

Coincidiendo con las fiestas de Santa Isabel, el parque de La Paz de Lugones acogerá el viernes y el sábado la cuarta edición del Underpark Fest, una cita musical de punk rock y hardcore organizada desde 2015 por la Asociación Música Alternativa en colaboración con la Sociedad de Festejos y el Ayuntamiento de Siero y que este año amplía su celebración una jornada más. «Vamos creciendo poco a poco y confiamos que este año, al ser dos días, acuda más gente, nuestro objetivo es mantener el festival con variedad de bandas, tanto asturianas como de otras provincias y continuar creciendo sobre seguro, hay muchos festivales que no pasan de la primera edición», señaló Víctor Moreira, uno de los organizadores. El pasado año la participación rondó las 400 personas.

En total, se darán cita doce bandas. El viernes las actuaciones darán comienzo a las nueve de la noche y se subirán al escenario Escuela de Odio, Sound of Silence, Dumange, Sydius y Los Bárcenas. Por su parte, el sábado el festival empezará a las ocho de la tarde con la participación de Blowf Use, Free City, The Black Panthys Party, Bates Motel, Flasback, The Plastic Hammers y el Punk Rock Karaoke, que cada año gana más adeptos, destacaron los promotores.

La entrada para ambas jornadas será gratuita. Además, habrá carpa, un puesto de venta de camisetas conmemorativas de la presente edición y dos de comida, uno de ellos vegana. «Los precios son populares y animamos a la gente a que colabore y consuma en la barra, organizar un festival de este tipo es muy costoso y es nuestra principal fuente de ingresos», apuntó Abraham Suárez, otro de los organizadores.

El alcalde de Siero, Ángel García, que ayer acudió a la presentación, destacó el trabajo y el esfuerzo del colectivo de jóvenes y animó a colaborar con el festival.