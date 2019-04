El 'doctor Livingstone' del río Nora J. Ángel Menéndez. / M. ROJAS J. Ángel Menéndez, investigador del Incar, publica 'Proyecto Nora', un libro que ofrece sugerencias de sendas desde el origen a la desembocadura del río MARCOS GUTIÉRREZ Lunes, 8 abril 2019, 01:25

La experiencia de recorrer el Nora a pie, buscando un paréntesis en un día a día dedicado a las probetas, anotación de datos y pruebas científicas en el Instituto Nacional del Carbón es lo que ha inspirado a J. Ángel Menéndez (27 de marzo de 1964, Lugones) a crear su obra 'Proyecto Nora. Mis rutas alrededor del río Nora y algunos de los sitios interesantes que descubrí ', una obra gratuita, que pretende divulgar los rincones y paisajes que se pueden encontrar siguiendo la senda del río. Este licenciado en Químicas y doctor en Químicas (1994) por la Universidad de Oviedo explica que la obra pretende dar respuesta a la pregunta «¿puede uno vivir una aventura cerca de casa?». Para él, «la respuesta es sí». Página tras página, el lector «va a recorrer el Nora, desde la desembocadura en el Nalón hasta el origen en Valvidares. Livingstone fue a buscar las fuentes del Nilo y yo las del Nora». Menéndez cree que este torrente siempre ha sido «el 'patito feo' de los ríos asturianos, está aquí al lado y nadie mira para él, cuando hay una cantidad de puentes con origen en calzadas romanas (siete por lo menos) molinos (algunos medio conservados, y que en su época debieron de ser muy importante), palacios y cosas como los Covarones en San Cucao».

La idea era que cada ruta fuese circular y lo más próxima posible al río, con una distancia asequible para caminar y que siguiese sendas naturales. También buscó que las diferentes rutas estuviesen conectadas entre sí en, al menos, un pequeño tramo. «Son rutas de unas dos horas, de unos diez kilómetros. Hay algunas pensadas para ir en bicicleta. Todas tienen una parte común anillada, por si quieres hacer una ruta más larga».

La idea de crear una obra descargable y gratuita, de libre consulta, surgió «a medida que lo iba haciendo. Yo utilizo mucho la aplicación de Wikiloc y empecé a pensar en compartir todo lo que estaba viendo y descubriendo. Aunque las fotos las hicimos con formato 'libro de papel', 'Proyecto Nora' está más pensado para un vídeo pdf y que te lo puedas descargar al móvil». Explica que en su publicación ha metido «mucha información adicional de cosas que encontraba. El objetivo era hacer un pequeño resumen. Si la gente quiere conocer más, tiene un enlace disponible». Recalca que el suyo no es un libro enciclopédico, sino «una reseña de cosas que me gustaron. Ni soy escritor y no me parece bien cobrar por algo que no va a ser profesional. Ya cobré y tuve mi recompensa cuando lo iba haciendo. Además, en este mundo, si no eres Pérez Reverte nadie gana dinero y prefiero regalarlo para que la gente lo baje de internet».

En la obra lanza «algunas sugerencias» de conservación de la senda, como en el caso de la gran cantidad de molinos con los que puede tropezarse el caminante, que pueden rehabilitarse para crear «minicentrales hidráulicas de manera experimental para proyectos de investigación». Explica que uno de los grandes placeres que le permite desconectar de su día a día es «disfrutar de la naturaleza. El Nora me queda muy cerca y me permite conocer sitios nuevos. El que se anime a recorrerlo, sobre todo va a ver cosas muy guapas al lado. A mí me gustan los mapas, y me ha encantado ir diseñando la ruta».

Deja «para un futuro libro» la idea de recoger «la naturaleza y la fauna que hay, que es muy rica. A la gente aficionada a la flora y la fauna le va a encantar. El Nora no está tan desastroso como se piensa».