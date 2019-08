El edificio del servicio de aguas se decorará como un 'aquapark' La presentación de ayer del Festival Siero Vive. / PABLO NOSTI El mural realizado por treinta artistas nacionales será el eje del el IV Festival Siero Vive, que tendrá lugar el 31 de agosto y 1 de septiembre JOSÉ CEZÓN POLA DE SIERO. Martes, 20 agosto 2019, 00:08

Una treintena de artistas realizará un mural de 500 metros cuadrados con la temática de un 'aquapark' en las paredes laterales y traseras del edificio del servicio municipal de aguas, situado detrás del antiguo matadero de la Pola. Este mural será el eje central de la cuarta edición del festival de cultura urbana Siero Vive, que se celebrará los días 31 de agosto y 1 de septiembre, y que está organizado por el Ayuntamiento, en colaboración con el colectivo multidisciplinar de artistas La Creatura.

Los escritores del grafiti proceden de Asturias, Galicia, Madrid, Bilbao y León, que utilizarán diferentes técnicas y colores llamativos. La temática acuática viene obligada por la actividad del edificio, según apuntó ayer en la presentación el presidente de la Creatura, Adrián Lozano

El programa consta de una amplia oferta deportiva y musical junto al antiguo macelo. El sábado 31 habrá un concurso de breakdance, coordinado por el sevillano Carlos Pérez, en categorías infantil (hasta 16 años) y senior. Los adultos se disputarán dos premios de 300 y 150 euros y los menores recibirán trofeos y diplomas. El dj será el portugués Godzi y el presentador Kitos Special. Y el jurado estará formado por tres expertos de Galicia, Sevilla y Salamanca.

Este año se recuperará la actividad de skate con unas jornadas gratuitas de iniciación para niños y mayores a cargo de All You Need Skateshop. Asimismo, los Gijón Mariners darán a conocer el fútbol americano organizando también unas jornadas gratuitas de iniciación.

Conciertos de hip hop

Los conciertos del sábado (21 horas) estarán encabezados por Víctor Rutty, Robert del Pyro y Dj Kaef, exintegrantes del grupo burgalés The Louk, amantes del hip hop más 'underground'. También actuarán los artistas locales Wayne Fernández & Ozonoman, con una colaboración especial de Chino, El Indio, cantante y guitarrista de Mota Blues; Souls In Pain con Easy Méndez y Emeeseka con Dj Jata. Tras los conciertos, habrá un pasacalles con malabares hacia la plaza de Les Campes. Y el domingo (12 horas) actuarán Colegas y Hurakan Jay; Enol; Lil Mendieta, Charly y Morejón, además de dos 'showcase' de Black Sheen y Nele Zaico. También habrá una muestra de 'turntablism' con Dj Saïk y micro libre.

La concejala Aida Nuño destacó ayer que el festival «une arte, música y deporte para poner en valor estos movimientos y para mejorar espacios degradados». Y añadió que la oferta es apta para todos los públicos, con especial incidencia en los jóvenes y los niños, y que puede atraer a gente al concejo.

Por su parte, Ana Díaz, del Servicio de Promoción Económica y Desarrollo Local de Siero, mencionó que el concierto del año pasado del rapero ibicenco Fernando Costa había congregado a dos mil personas y destacó el carácter «multigeneracional» del festival.

Espacios degradados

Comentó también que este evento cumple los objetivos del plan estratégico de Siero al ofertar espacios de ocio fuera de los circuitos habituales, además de recuperar algunos espacios degradados. En las tres ediciones anteriores, los murales se realizaron en la cancha deportiva de los colegios públicos, en la nave de El Bayu y en los laterales del polideportivo municipal Leandro Domínguez.