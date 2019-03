Edita Reguera, presidenta de La Sidrina, Mujer Sierense del año Edita Reguera, presidenta de La Sidrina. / IMANOL RIMADA M. G. Sábado, 2 marzo 2019, 00:42

El premio Mujer Sierense del año ha recaído en su edición de 2019 en Edita Reguera López, presidenta del Grupo Folclórico La Sidrina desde hace un cuarto de siglo. La candidatura la presentó el Club Ciclista Lugones. Vecina de El Carbayu, en Lugones, Reguera dijo estar «muy agradecida a las personas que me propusieron y, obviamente, a los que me votaron». No obstante, reconoció que ante la perspectiva de la entrega del galardón el 7 de marzo, se siente «nerviosa por el discurso que voy a tener que dar delante de tanta gente». «La verdad es que quedé sin palabras cuando me dijeron que había ganado», admitió la responsable del grupo folclórico lugonense.