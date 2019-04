Eduardo Martínez apuesta por la cercanía y el asociacionismo

El candidato de FORO a la Alcaldía de Siero, Eduardo Martínez Llosa, ha mostrado recientemente su preocupación «por la pérdida de peso en la sociedad sierense de la figura de los alcaldes y alcaldesas de barrio en el concejo».

El candidato explicó que la cercanía a la hora de comunicarse durante sus años de gobierno resultó para él un factor prioritario. Martínez entiende que la figura del alcalde de barrio «debe recuperar el peso y el papel para el que se creó y los gobiernos oportunos aprovechar esta herramienta para el beneficio de las localidades», añade.

También incidió en la importancia que se dio en su gobierno al contacto con las Asociaciones y vecinos, no sólo con las figuras de gobierno: «teníamos una cosa bien clara, había que gobernar no sólo para el ciudadano, si no con el ciudadano. Apostamos por recuperar la política de cercanía al ciudadano». Incidió además en el valor de la diversidad del movimiento asociativo con el que cuenta el concejo.

Por otra parte El equipo de FORO, adelantó que Martínez Llosa está trasladando, en reuniones con vecinos, asociaciones y colectivos, los puntos en el que se basará su próximo programa político.