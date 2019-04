Se enfrenta a un año de cárcel por mentir en un juicio para favorecer a su hijo La mujer, acusada de un delito de falso testimonio, se sentará en el banquillo de los acusados este lunes MÓNICA RIVERO SIERO. Sábado, 6 abril 2019, 00:38

La Fiscalía solicita un año de prisión y multa de 1.200 euros para una mujer acusada de un delito de falso testimonio al asegurar en un juicio que no era la destinataria de un mensaje remitido por su hijo, que tenía prohibido comunicarse con ella por una sentencia anterior. La vista oral se celebrará este lunes, a las 9.30 horas, en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo.

El Ministerio fiscal sostiene que la acusada, el día 28 de julio de 2016, compareció en la sede del Juzgado de lo Penal número 4 de Oviedo como testigo en un juicio seguido contra su hijo por un delito de quebrantamiento de condena.

En la vista oral, pese a ser advertida de la posibilidad que tenía de no declarar en su contra y que se le dijo que si lo hacía debía decir la verdad bajo apercibimientos legales, la acusada manifestó, a sabiendas de que no era cierto y con la intención de favorecerlo, según la Fiscalía, que unos mensajes que había recibido de su parte no iban dirigidos a ella.

El hijo tenía prohibido comunicarse con ella por una sentencia anterior y pese a ello, la madre aseguró en el juicio que no tenía almacenado en su teléfono un nombre determinado como prefijo para el número de su hijo, versión contraria a la que había manifestado en la denuncia que había interpuesto contra él y que dio lugar al presente procedimiento.

En el juicio contra el hijo recayó sentencia condenatoria, el 29 de julio de 2016, y se acordó remitir testimonio para proceder contra la acusada.