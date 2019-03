«El equipo de gobierno de Nava ha sido un rodillo permanente» Pablo Onís, candidato del PP a la Alcaldía de Nava. / IMANOL RIMADA «Se pueden contar con los dedos de la mano las mociones de la oposición que han aprobado, incluso algunas con las que estaban de acuerdo» Pablo Onís Candidato a la Alcaldía de Nava por el PP MARCOS GUTIÉRREZ NAVA. Lunes, 11 marzo 2019, 02:00

Pablo Onís (Vegadali, 1989) es el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Nava. Un reto que asume con el objetivo de sacar al concejo de la «parálisis» que, en su opinión, afecta a sectores como «el comercio, la hostelería o la industria».

-¿Cómo afronta el reto de aspirar a la Alcaldía de Nava?

-Nava, al igual que Asturias, vive momentos determinantes para su futuro. Tiene la oportunidad de mejorar su economía mediante la creación de nuevos empleos, un reto para el que Nava cuenta con recursos suficientes y una posición privilegiada. Sin embargo, vemos la parálisis en la que se encuentra, especialmente en el ámbito del comercio, la hostelería o la industria. Ese es el mayor reto que tenemos por delante si los vecinos nos otorgan su confianza y la mayor preocupación que tenemos en el Partido Popular.

«Vamos a fomentar la creación de empleo atrayendo empresas a Nava»

-¿Qué objetivos se plantea de cara a los comicios?

-El objetivo fundamental es trasladar el mensaje de que desde el Ayuntamiento se puede arrimar el hombro para dinamizar la economía. Es cierto que dependemos de un contexto nacional y regional que, por cierto, según los últimos datos de paro no es nada favorable, pero eso no quiere decir que desde la administración local no se puedan hacer cosas. Las políticas activas de empleo municipales deben contribuir a reducir el paro en Nava, que hoy día está situado en un 13,5% de desempleo, una cifra aún muy alta que afecta a más de 300 personas del concejo. Si conseguimos más suelo industrial lograremos atraer inversión, nuevas empresas y, en definitiva, generar actividad económica en el concejo. Con ello la capacidad de recaudación del Ayuntamiento mejorará y eso repercutirá positivamente en los servicios públicos.

-¿Cómo se puede lograr esa creación de suelo industrial que menciona como clave en su programa electoral?

-Llevamos años solicitando al gobierno socialista desbloquear el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un documento esencial para cualquier municipio cuya redacción se encargó en 2005 al arquitecto Ramón Fernández-Rañada y que sigue aún en fase de tramitación. La aprobación del PGOU y con ello, el desarrollo de nuevos proyectos para Nava y la garantía de ampliar su suelo industrial, serán una prioridad si alcanzo la Alcaldía.

-¿En qué ha fallado el equipo de Gobierno de Nava en estos últimos cuatro años?

-Pues esto no lo digo yo, lo ha reconocido el propio alcalde en el Pleno del mes de enero. Ha incumplido su programa electoral, pese a lo que dice en la prensa. Otra de las cuestiones negativas ha sido el uso que han hecho de la mayoría absoluta. Seguramente se pueden contar con los dedos de una mano las mociones de la oposición que han aprobado, incluso en algunas decían estar de acuerdo pero su voto era igualmente en contra. Quisimos saber en qué punto estaba la tramitación del PGOU y tuvimos que forzar un Pleno Extraordinario. Han sido un rodillo permanente y eso no va precisamente en favor ni del consenso ni de la transparencia.

-¿Qué medidas propone de cara a la creación de empleo?

-El Parque Empresarial de la Sidra va a ser un actor fundamental. Vamos a fomentar la creación de empleo atrayendo empresas a Nava y en ese aspecto es fundamental ampliar el suelo industrial. También queremos fomentar la firma de convenios entre esas empresas y centros de formación como la Universidad de Oviedo, etc... de cara a las prácticas de los jóvenes, para que tengan su primera oportunidad laboral. Vamos a introducir más proyectos como la creación de una bolsa que conecte las necesidades de las empresas con los recursos humanos disponibles, activaremos un Plan de Empleo Joven con nuevas medidas de apoyo a los emprendedores, sin olvidar a las personas que por razones de edad, cronicidad en el desempleo u otros problemas, se encuentran en una situación de riesgo por exclusión.

-¿Y en materia impositiva?

-Ofreceremos bonificaciones en las tasas e impuestos municipales para sectores empresariales y comerciales que permitan impulsar la promoción y la captación de nuevas actividades que contribuyan a la creación de empleo y al desarrollo económico de Nava.