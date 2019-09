«Esperamos adelantar la aprobación del Presupuesto a finales de año» Juan Cañal Canteli en la sierra de Peñamayor. / PABLO NOSTI «La posición del Ayuntamiento sobre el mercado social es que hay líneas rojas que no se pueden cruzar», advierte del regidor Juan Cañal Canteli Alcalde de Nava JUAN VEGA NAVA. Lunes, 30 septiembre 2019, 01:21

Juan Cañal Canteli salió reelegido alcalde de Nava en las pasadas elecciones de mayo. Y lo hizo con mayoría absoluta al lograr diez concejales con 1.827 votos, 569 más que en los comicios de 2015. El regidor habla de los proyectos más inmediatos del concejo, entre los que prioriza mejoras en el saneamiento y la urbanización de zonas rurales. No está dispuesto, advierte, a ceder a ningún tipo de presión por parte de aquellos puestos del mercado que no tienen registro sanitario.

-¿Cuándo tiene previsto la aprobación del nuevo Presupuesto ?

-Por norma general en el municipio siempre se aprueba en los primeros meses del año, pero en esta ocasión hemos cambiado de interventor y ya le trasladé que tenemos la intención de adelantar esa aprobación a antes de que finalice 2019.

INFRAESTRUCTURAS «Estamos trabajando para que Cadasa nos pueda suministrar agua cuando lo necesitemos» SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO «Ahora valoramos las ofertas de las empresas que se presentaron a la licitación» PRESUPUESTO «Si diponemos de remanente positivo lo usaremos en saneamiento y en la zona rural» MERCADO SOCIAL «En ningún mercado de Asturias se permite la venta de productos sin controles sanitarios»

-¿Contarán las cuentas con alguna novedad?

-Podemos disponer de un remanente positivo de dinero, el cual destinaremos a mejorar los saneamientos en el concejo y la urbanización de algún núcleo rural.

-¿En qué punto se encuentra la renovación de parte del alumbrado público?

-Ya hemos abierto los sobres para valorar las ofertas de las empresas que concurren a la licitación. El importe gira en torno a los 200.000 euros y el plazo de ejecución es de seis meses. Poner en marcha este proyecto demuestra que es prioritario para este equipo de gobierno, aunque otros piensen lo contrario.

-¿Cuáles son las necesidades más inmediatas en relación a las infraestructuras en el concejo?

-En primer lugar, cuando entramos por primera vez a gobernar en Nava uno de nuestros principales objetivos era mejorar la calidad del agua. Puedo confirmar que estamos trabajando en el trámite administrativo para que el Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias (Cadasa) nos pueda administrar agua para que en épocas de sequía tengamos alternativas o evitar que, en las épocas de muchas lluvias, los vecinos de Nava tengan agua turbia en sus casas. También tenemos pendiente, antes de que finalice este año, urbanizar una de las calles que colindan con el centro de salud porque se encuentra en mal estado.

-La Asociación Medrando se concentró en el centro de la localidad con motivo de la celebración del mercado social. ¿Mantiene el Ayuntamiento su posición?

-Los vecinos saben que mi disponibilidad con ellos es inmediata, no hace falta que soliciten ninguna hora para visitarme, pero lo que no voy a obedecer es a ningún método de presión por parte de ellos. La posición de Ayuntamiento sigue siendo que existen varias líneas rojas que no se pueden cruzar.

-¿Cuáles son esas líneas a las que hace referencia?

-Hay varios puestos que se colocan en el mercado que no tienen un registro sanitario. Yo no estoy en contra de la celebración. Es más, nosotros no tenemos problema en que los excedentes de los agricultores se vendan en el mercado social de Nava, o en el que se celebra habitualmente, pero lo que no se puede consentir es que se dispensen alimentos que hayan sido cocinados previamente o que necesiten estar refrigerados. En ningún mercado en todo el Principado de Asturias se permite la venta de ese tipo de productos sin que hayan pasado con anterioridad los controles mínimos sanitarios que exija el reglamento. Si en algún momento alguien sufre alguna intoxicación alimenticia con algún producto, el principal responsable y al que todo el mundo va a acudir es al Ayuntamiento.

-¿Plantea reunirse con ellos después de mostrar su desacuerdo con la actitud municipal?

-La postura del equipo de gobierno es clara y no está dentro de nuestros criterios ni de nuestras prioridades, por lo que por el momento descartamos esa reunión.

-¿Cómo valora estos primeros cuatro meses en el gobierno tras conseguir la mayoría absoluta?

-Seguimos en la misma línea que en los últimos cuatro años. Cuando no hay casi polémicas y los vecinos están satisfechos sobre cómo se está gobernando suele ser una señal indicativa de que el equipo de gobierno está haciendo bien las cosas. Cuando gané por segunda vez las elecciones dije que me votó mucha gente que tiene ideología de izquierdas, pero también mucha que la tiene de derechas. Desde el PSOE de Nava intentamos gobernar para todos los ciudadanos navetos con independencia de la ideología que tengan.