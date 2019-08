La estación de tren de la Pola tendrá una pasarela sobre las vías Un tren atraviesa el cruce de vía que los pasajeros se ven obligados a cruzar cada día. / IMANOL RIMADA Adif licita por 1,8 millones las obras para mejorar la accesibilidad y evitar que los viajeros crucen los raíles para acceder al andén número dos JUAN VEGA POLA DE SIERO. Martes, 6 agosto 2019, 00:08

La empresa pública Administradora de Estructuras Ferroviarias, ADIF, ha sacado a licitación las obras para la mejora de la accesibilidad de la estación de trenes de Pola de Siero, que está incluida en la línea F-6 de cercanías para el tramo que une Oviedo con la localidad de Infiesto. El contrato de licitación asciende a un total de 1.855.776,36 euros (IVA incluido) y tiene un plazo de ejecución que deberá estar resuelto antes de 6 meses.

El proyecto tiene como objetivo favorecer la movilidad de los usuarios por la estación, ya que se ven obligados a cruzar por el medio de las vías cuando quieren acceder al andén número dos. Es por eso que se construirá una pasarela elevada que, está previsto, cuente con dos ascensores y con escaleras fijas para eliminar el cruce de los viajeros.

El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, aseguró que «espera que sea una realidad lo antes posible», ya que «era algo demandado por muchos vecinos y así lo habíamos reclamado a Adif en alguna reunión». Además, prosiguió, «a falta de conocer en profundidad el proyecto, con esta actuación se puede cambiar el día a día de muchos vecinos que ahora mismo a lo mejor no puede ni coger el tren. Es una gran noticia».

«Puede parecer extraño, pero cruzar en medio de la vía siempre da sensación de peligro» «Hacer el paso está muy bien pero debería hacerse cuando el servicio sea eficiente»

Muchos de los residentes y trabajadores de la Pola acogieron con entusiasmo la noticia. Ramón Fernández, que es vecino de Oviedo pero trabaja en Pola de Siero, comentó que le parece «necesaria» la pasarela porque así los usuarios habituales de la estación ganan en seguridad: «Puede parecer extraño, pero cruzar por el medio de la vía, siempre te da sensación de peligro».

María Isabel Suárez, por su parte, aseguró que el ascensor le va a venir muy bien cuando coge el tren con su madre: «Tiene dificultades para caminar y que pongan el ascensor es un gran paso adelante».

Sin embargo, no todo son buenas opiniones. «Si tenemos trenes dentro de un horario y no se presentan a la hora, que más me da a mí que haya pasarela o no», comentó Natalia Zarzuelo, que se mostró indignada por el persistente problema de los horarios de los trenes de la Feve. «Lo de hacer el paso está muy bien, pero se tiene que hacer cuando el resto del servicio sea eficiente», añadió.

Otras actuaciones

Adif también sustituirá el cerramiento de la estación en la calle Molín, a ambos lados del edificio de viajeros, y se construirá una solera longitudinal en el borde exterior del andén 2 para evitar la invasión de vegetación. También están previstas actuaciones de mejora de la iluminación, y cuantas reformas sean precisas para adaptar las instalaciones a la construcción de la pasarela.

ADIF ya adjudicó en el mes de marzo la redacción del proyecto para duplicar la vía del tren entre el apeadero de La Carrera y la estación de Pola de Siero. La actuación afecta a un tramo de unos dos kilómetros de longitud donde se ampliará la plataforma actual para albergar la doble vía.

El proyecto incluye la remodelación de la cabecera norte de la estación polesa, así como la ampliación de las estructuras existentes y el diseño de otras nuevas.