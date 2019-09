«Nos hacen ver que existe una crisis con las pensiones y no es así» Miren Etxezarreta antes de la ponencia. / PABLO NOSTI La catedrática emérita de la Universidad Autónoma critica que «el sistema quiere colonizar nuestras mentes y utiliza la deformación de la economía» Miren Etxezarreta Economista JUAN VEGA POLA DE SIERO. Viernes, 27 septiembre 2019, 01:17

Miren Etxezarreta Zubizarreta, de 83 años de edad y nacida en Guipúzcoa, es economista de profesión y además, desde 2007, es catedrática emérita en Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es autora de más de una docena de libros en los que desgrana un punto de vista alternativo al actual sistema económico. Forma parte de una iniciativa llamada Seminario Taifa y ayer habló de su libro 'El cuento de las pensiones' en el Teatro-Auditorio de Pola de Siero.

-¿Qué le llevó a aterrizar en el mundo de la economía?

-La economía siempre me ha llamado la atención porque considero que es una de las cosas que te explica cómo funciona el mundo de la riqueza y de la pobreza. Básicamente el porqué de los ricos y el porqué de los pobres. La razón más práctica también fue que yo era profesora mercantil lo que me permitía tener la entrada a las facultades de economía de manera más sencilla.

-¿Cuál es el cuento de las pensiones?

-El problema es que se está haciendo ver existe la crisis de las pensiones, que, realmente, no se van a poder financiar. Tras hacer mis análisis y mis lecturas creo que esto no es verdad y que lo que existe es una crisis construida por los poderes fácticos que está perjudicando, y que aún puede perjudicar mucho más, a la población de a pie. Me parece que es una obligación de los que creemos esto divulgar al máximo cuál es la realidad del mundo de las pensiones.

-¿Se está educando bien a los niños para entender conceptos económicos que serán determinantes para ellos en el futuro?

No solo en la economía, la gente no recibe buena educación en la mayoría de las áreas. Yo diría que la mayoría de la población de todos los países no tiene la educación adecuada para poder interpretar lo que está pasando.

-¿Cómo se consigue esa educación?

En estos momentos, los poderes fácticos de este país, concretamente los bancos, han negociado con el Ministerio de Educación y con las Consejerías de Educación, de algunas autonomías, un proyecto en el que los bancos financian y envían sus programas y voluntarios a explicar economía a las escuelas, lo cual pienso que es una verdadera catástrofe ya que origina la idea de una economía falsa que responde a intereses económicos. Es una estafa, se trata de un tema muy peligroso. El sistema quiere colonizar nuestras mentes y una de las facetas importantes que está utilizando es la deformación de la economía.