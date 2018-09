Expertos piden en Llanera más puntos de recarga para los coches eléctricos Demostración del sistema Smartflower POP-e. / IMANOL RIMADA La Fundación Asturiana de la Energía trabaja con los ayuntamientos para favorecer el pleno acceso de los usuarios a las estaciones de repostaje MARCOS GUTIÉRREZ LLANERA. Viernes, 21 septiembre 2018, 00:13

La Casa de Cultura de Lugo de Llanera acogió ayer un coloquio acerca de los 'Mitos y realidades sobre el vehículo eléctrico', en el marco del programa de Llanera se mueve 2018. Durante la jornada también se presentó el sistema fotovoltaico Smartflower Pop-e, para estaciones de recarga eléctricas. Juan Carlos Aguilera, director general de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), explicó que el vehículo eléctrico, en los próximos años, se convertirá en «parte de la solución de las cuestiones de movilidad». En este sentido expresó que es necesario que los usuarios se desembaracen «del miedo de quedarse si batería» en su utilitario, ya que al fin y al cabo su recarga equivale en la práctica a «conectar un electrodoméstico convencional». «A medio plazo son todo ventajas», señaló, si bien anticipó que habrá que buscar soluciones a nuevos problemas que pueden surgir, como por ejemplo «la gestión de baterías y residuos». Apuntó que a día de hoy hay dos tipos de puntos de alimentación fundamentales. Los primeros son los de «recarga rápida en los que podemos recargar el 80% en 10 o 15 minutos». En el Principado hay ahora mismo «nueve operativos y antes de fin de año probablemente sean quince, lo que equivale a un punto cada 50 kilómetros». El segundo tipo de estación de recarga es la vinculada, de ámbito doméstico, «que está teniendo un desarrollo más lento, aunque está creciendo». Explicó que la FAEN está trabajando «con la Federación Asturiana de Concejos y los ayuntamientos para que los puntos tengan acceso público universal y no haya que tener tarjeta municipal o de la empresa». Pedro Gorría, profesor de Física de la Universidad de Oviedo, hizo un llamamiento a que se dote de más puntos de recarga a la red. «Hace falta un impulso a nivel de instituciones», y añadió que no disponer de suficientes espacios de recarga «es como no dotar de gasolineras a las autovías».