Fallece un hombre arrollado por un tren en Siero cuando seguía a su perro El animal se zafó de su dueño y se metió en las vías del tren. Un convoy que pasaba por allí no pudo hacer nada para frenar y evitar embestirles JUAN VEGA Miércoles, 4 septiembre 2019, 15:30

Un hombre, de avanzada edad, falleció este mediodía tras ser arrollado por un tren en las inmediaciones del apeadero de la localidad de Xixún, perteneciente a la parroquia sierense de La Carrera. El suceso tuvo lugar, aproximadamente, a las doce del mediodía. Tras levantar los cadáveres de la vía, la linea de tren ha vuelto a funcionar con normalidad.

Según fuentes de Feve, el hombre estaba acompañado por su perro. El animal se zafó de él y se colocó dentro de las vías. El hombre salió corriendo detrás de su can y no se dio cuenta de que un convoy circulaba a escasos metros. El maquinista no tuvo tiempo para detener el tren y arrolló al hombre y su mascota ocasionándoles la muerte en el acto.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron varios equipos de la Guardia Civil y personal de Feve.