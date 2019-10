Feito dibuja un camino profesional Belarmino Feito, en el centro, entre Belén noval, jefa del departamento de Formación y Orientación, y Sergio Álvarez, director del IES Juan de Villanueva. / P. NOSTI «Un 70% de alumnos en Alemania y Suiza optan por la Formación Profesional, mientras que España solo lo hacen un 35%», afirma el presidente de FADE JUAN VEGA POLA DE SIERO. Jueves, 17 octubre 2019, 00:13

El salón de actos del IES Juan de Villanueva, de Pola de Siero, se llenó ayer para escuchar los consejos del presidente de la Federación Asturiana de Empresas (Fade), Belarmino Feito. Casi un centenar de alumnos participaron en la inauguración de las Jornadas de Formación Profesional, que tienen como objetivo de mostrar a los jóvenes diversos modelos empresariales que han tenido éxito en el sistema y a las diferentes empresas, cómo se opera en el centro.

Feito Álvarez, que con 24 años de edad, decidió dejar su puesto de trabajo para emprender un proyecto empresarial «diferente», aseguró que los jóvenes «no tienen que tener miedo a matricularse en Formación Profesional» y y dio el dato de que «el 75% de los alumnos en Alemania y Suiza se decantan por este tipo de formación en lugar de la universitaria». El empresario hizo hincapié en que en España es, tan solo, un 35%, pero que en el Principado de Asturias se produjo «un incremento del 8% durante el último año», y reivindicó que «no se está dando a los alumnos, en los centros, una buena orientación para que tomen el camino de ser empresarios».

«Estoy seguro de que, de aquí a treinta años, alguno de los asistentes de la sala puede llegar a convertirse en un empresario como yo porque, precisamente, hace tanto tiempo, era yo el que estaba sentado en vuestro lugar», afirmó. También desveló que uno de los secretos para convertirse en un empresario de éxito es tener una «buena intuición»: «Cuando yo estudiaba, no me centraba en sacar buenas notas, pero tuve la capacidad de desarrollar la intuición en los exámenes, lección que me valió para, después, aventurarme en los negocios». Además, quiso dejar claro que no estaba allí para dar «ninguna lección» y confió en que los asistentes saliesen de su charla con la idea de que habían tomado el camino «correcto».

La temática de los cursos que se impartirán es muy variada, pero estará centrada en las familias profesionales que están implantadas en el centro o con alguna temática de interés general. Este año, contarán, además, con la participación de empresas como Fuensanta, CLAS, Chocolates del Norte, Industrias Zarracina, Juntamar, Aqualia, Cogersa, Dupont o Química del Nalón, entre otras. También habrá ponencias específicas a cargo del servicio de Técnicos de Inspección de Sanidad Exterior, dependientes de la Dirección de Sanidad Exterior en la Delegación del Gobierno. El Instituto Asturiano de Prevención estará presente, por su parte, en el desarrollo de talleres específicos y laboratorios. Además, este año, los cursos contarán con la empresa alimentaria Embutidos El Horreo y Proquiman, de Langreo.