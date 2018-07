Festejos confía en que no haya más denuncias sexuales e insiste en «tolerancia cero» El camino en el que se produjo la presunta agresión sexual en la noche del Carmín. / PABLO NOSTI EL Colectivo de Muyeres Pachamama reclama «reformas legales» que permitan a los jueces endurecer las penas ante la violencia machista J. C. D. POLA DE SIERO. Jueves, 26 julio 2018, 00:10

El presidente de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, Jenaro Soto, manifestó ayer que su entidad seguirá aplicando «tolerancia cero contra las agresiones sexuales», si bien precisó que, en el supuesto de que se produzca alguna denuncia como la ocurrida en la madrugada del martes, «se tendrá que investigar y aportar pruebas para que el juez pueda decidir». Soto añadió que si el joven investigado «merece un castigo, pues que lo tenga; por nuestra parte, esperemos que no se vuelvan a repetir más casos y tomaremos medidas».

Jénifer Mora, del Colectivu de Muyeres Inmigrantes Pachamama, manifestó ayer que «la justicia actúa con demasiada flexibilidad para atender casos de violencia contra las mujeres», tras conocer la decisión de dejar en libertad condicional al joven investigado por un presunto delito de agresión sexual durante la romería del Carmín.

Mora considera «necesario que el Gobierno de España impulse reformas legales que sean el instrumento para los jueces». Y añade que, «además de poner en el gobierno a un número importante de mujeres, se debe propiciar esas reformas, que endurezcan el tratamiento jurídico y judicial en los casos de violencia contra las mujeres». Y calificó lo ocurrido en Siero como «un caso muy delicado, entre otras cosas, porque está en discusión un delito cometido contra una menor».

La Plataforma Feminista de Asturias ve «positivo y valiente» que la menor haya denunciado

«Nos parece positivo y valiente por parte de la chica que haya denunciado», manifestó Eva Irazu, integrante de la Plataforma Feminista de Asturias, quien espera que «en esta ocasión, el procedimiento completo tenga una perspectiva de género para que no se sigan repitiendo casos en los que los violadores queden impunes».

«No hubo consentimiento»

Para esta plataforma resulta «evidente» que no hubo consentimiento, «sobre todo, cuando la chica ya había dicho que no quería seguir». Y piensa que el problema «no es que no entiendan el no, la resistencia, lo que ocurre es que no quieren verlo, porque están centrados solamente en ellos y sus deseos. En ese momento, somos un mero objeto para su satisfacción».

Desde la Plataforma de Siero contra les Violencies Machistes, declinaron ayer realizar declaraciones sobre la decisión judicial.