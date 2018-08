El festivo para el martes del Carbayu, sin consenso Una de las integrantes de la Cofradía del Carbayu durante el reparto del bollu. / FOTOS: IMANOL RIMADA A favor, pesan la tradición de la romería y el carácter local de la fiesta; en contra, el lunes de Santa Isabel como festivo y su escasa incidencia en la localidad Vecinos y colectivos muestran disparidad ante la propuesta de declarar el día no laborable en Lugones LYDIA IS LUGONES. Viernes, 10 agosto 2018, 00:27

La propuesta realizada por Izquierda Unida Siero para que el martes del bollu del Carbayu, día grande de la celebración, sea declarado festivo en la localidad a partir de 2020 -puesto que el calendario del próximo año ya ha sido aprobado-, en detrimento de Güevos Pintos, que continuaría siéndolo en el resto del municipio, ha causado disparidad de opiniones entre colectivos y vecinos de la parroquia.

José Antonio Coppen, cronista oficial, aboga por sopesar la iniciativa antes de tomar una decisión. «Hay que valorarlo bien porque quizás pasar de no tener ninguna fiesta local en Lugones a tener dos en tan poco tiempo es prematuro», reflexiona en referencia a la aprobación hace dos años del lunes de Santa Isabel como no laborable y que los vecinos disfrutaron por primera vez en 2017. No obstante, deja claro que «el día del bollu en El Carbayu es un acontecimiento para Lugones, es una romería con una gran tradición y méritos no le faltan».

También llama al consenso Eduardo Ferreira, que regenta una peluquería en la Avenida de Oviedo. «Es una decisión en la que hay que involucrar a vecinos, empresarios, la cofradía que se encarga de organizar las fiestas y los partidos políticos», opina. Y añade que «Lugones tiene la particularidad de que la mayoría de la gente trabaja en otros concejos, por lo que cuando es festivo se nota poco».

Para Rosa Vázquez, secretaria de la Asociación de Servicios y Comercio de Lugones, Asecol, «sería mejor que fueran separadas porque coincide que en agosto reunimos tres festivos -al de Santa Isabel, este año el día 27, se suma el día 15-, pero las fechas son las que son y las dos fiestas se lo merecen», apunta.

Y Ana José de Celis, presidenta de la Asociación Centro Comercial Abierto Lugones, asegura que «es mejor disfrutar de Santa Isabel y del Carbayu porque son nuestras fiestas que no del Carmín y de Güevos Pintos, que están más vinculadas a la Pola y que aquí no tienen prácticamente ninguna repercusión».

Entre los vecinos, también hay disparidad de opiniones. «Con una fiesta para Lugones es suficiente y El Carbayu pertenece a la localidad», asegura Francisco Nido. Edita Reguera también opina que «siendo festivo Santa Isabel, no necesitamos otro, lo lógico es mantener la otra fiesta del concejo, ¿qué pasaría si cada parroquia pidiera un día de sus fiestas?», se pregunta.

A Sonia García, la iniciativa le parece bien, pero asegura que también está contenta con que el día de Güevos Pintos sea festivo. «Me da un poco igual porque disfruto las celebraciones de la Pola y de Lugones», señala. En cambio, Henar Fernández se muestra a favor de la propuesta. «Es lógico que no sea laborable en las fiestas de aquí porque es donde vivimos», defiende.