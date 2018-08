Las fiestas de El Carbayu optarán a la declaración de Interés Regional José Ángel Menéndez, durante el pregón de las fiestas de El Carbayu. / FOTOS: IMANOL RIMADA «Con más de noventa años de historia, es una de las romerías asturianas con más tradición», destaca el pregonero, José Ángel Menéndez LYDIA IS EL CARBAYU (LUGONES). Sábado, 4 agosto 2018, 00:22

«La verdad es que se me hace raro estar aquí... ¡abriendo las fiestas! Porque, en cuestión de fiestas, he de confesar que yo siempre fui más de cerrarlas». Así comenzó ayer José Ángel Menéndez Díaz, científico del Instituto Nacional del Carbón, emprendedor y divulgador, el pregón de El Carbayu, un discurso en el que no faltó la historia ni la reivindicación. «Con más de noventa años de historia, sigue siendo una de las romerías asturianas con más tradición y que más gente congrega año tras año; cosa que, en mi modesto entender, debería ser mérito suficiente para ser declarada Fiesta de Interés Turístico Regional», apuntó.

Un deseo que podrá verse materializado a medio plazo, ya que la intención de la comisión organizadora, la Cofradía de Nuestra Señora del Buen Suceso, es optar a este reconocimiento que concede el Principado. «Vamos a luchar por ello, creo que lo merecemos y ya tenemos numerosos apoyos, entre ellos el de 'Rivi', concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo», confirmó Juan Cima, secretario y coordinador de la cofradía.

En cuanto a la parte histórica del pregón, Menéndez fue claro. «En El Carbayu fue donde todo empezó», aseguró. Así, recordó sus orígenes familiares y su primera etapa escolar en la zona. Pero también hizo mención a la fundación, por parte de José Tartiere, de la fábrica de explosivos Santa Bárbara en 1875. «Actuó de empresa tractora, siendo el origen de la industrialización de Lugones; y casi me atrevería a decir que, en buena medida, de la zona centro de Asturias», aseguró. Y rememoró la Fábrica de Metales, creada por la Sociedad Industrial Asturiana en 1898; la Mersa, en 1928, que se fusionó en 1968 con Didier; o la Fundición Nodular, creada en 1956.

El científico también echó la vista atrás a nivel deportivo. «El Atlético de Lugones, que juega en El Carbayu, se fundó en 1905, solo dos años después del Huelva, que es el decano del fútbol español», destacó. «Esto se debe a la presencia de ingenieros ingleses en las fábricas que antes mencionaba; que hicieron que Lugones fuese uno de los primeros lugares de España que contase con un equipo de fútbol», explicó.

1.300 raciones de paella

Tras el discurso, el chupinazo, también a cargo del pregonero, dió por inauguradas de forma oficial las fiestas. Posteriormente, la asociación de festejos de San Antonio de Fitoria y Villamejil repartió 1.300 raciones de paella y por la noche, La Última Legión y Metrópolis animaron la verbena.

Las actividades continúan hoy con la XI Marcha Regulada El Carbayu, a las diez; habrá juegos infantiles y merienda a las cuatro de la tarde y a las cinco tendrá lugar el VI Circuito Escuelas de Ciclismo con 180 participantes. A las siete se disputará la final del XIV Trofeo Antón 'El Pegu' y a partir de las once de la noche las orquestas Panamá Band y Versión Orginal amenizarán la verbena.