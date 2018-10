La Fiscalía culpa al «deficiente» funcionamiento de Patrimonio de la ruina del palacio de Celles El palacio de Celles presenta un estado ruinoso. / PABLO NOSTI Resalta que la total «desorganización» del servicio impide «atribuir responsabilidad frente a persona física alguna» por el estado del edificio MARCOS GUTIÉRREZ CELLES. Domingo, 14 octubre 2018, 01:19

La Fiscalía Superior del Principado de Asturias constata que «el deficiente funcionamiento del servicio de Patrimonio Cultural» regional derivó en el «total abandono» y deterioro del Palacio de Celles. Esta es una de las contundentes conclusiones de unas diligencias de investigación incoadas por el ministerio fiscal en virtud de un escrito presentado por Carmen Blanco, presidenta de la asociación de vecinos San Juan Bautista de Celles.

La acusación pública acordó el archivo de estas diligencias el pasado día 2, precisamente porque «la desorganización administrativa» en Patrimonio Cultural «lleva a la imposibilidad de atribuir una responsabilidad frente a persona física alguna». El escrito resalta que «nunca se concretó de forma clara y taxativa por la Administración cómo debía de procederse para salvaguardar los elementos que se consideraban de principal interés» del inmueble. También se añade que la administración no «ha requerido de forma expresa a la propiedad para que ejecute unas obras mínimas de conservación».

La Fiscalía llega a aseverar que, de acuerdo con testigos, no existían expedientes foliados y compulsados relativos a los requerimientos de conservación del Palacio de Celles, «de forma que los mismos serían creados 'ad hoc' para su remisión a los órganos judiciales cuando son pedidos». Carmen Blanco destacó que el escrito, en sus palabras, viene a definir como «vagos e incompetentes» a los cargos políticos desde 2003, «así como a la mayoría de los funcionarios» por «no hacer nada». En esta línea, aseguró que respetaba la decisión de la Fiscalía de archivar las diligencias, si bien no compartía «que no haya responsables de que no se haya cumplido la ley desde hace más de quince años». Dijo que el documento parece mostrar «que la administración, a la vez que posponía expedientes sobre el deber de conservación, impulsa uno nuevo sobre la declaración de ruina».

Destacó que la asociación que preside «seguirá defendiendo el palacio hasta que se consiga una resolución favorable». Dijo que es «la dirección de Patrimonio Cultural de Asturias» a la que, en este sentido, «corresponde realizar el proyecto de protección del inmueble, no a la propiedad».