Les Forgaxes gana el primer premio del Seminario Internacional de Tornería
José López, miembro de la asociación de Lugones, es el primer artesano no británico que vence en este certamen celebrado en Inglaterra
MARCOS GUTIÉRREZ LUGONES. Jueves, 11 octubre 2018, 00:04

Del 5 al 7 de octubre, la Asociación de Torneros de Gran Bretaña celebró en Yarnfield Park, el 'International Woodturning Seminar 2018'. Con más de 12.000 socios de todo el mundo, reúne en el evento a los más importantes y destacados torneros internacionales. Ocho miembros de la Asociación de Amigos de la Madera Les Forgaxes de Lugones acudieron al encuentro. Su trabajo, presentado al concurso individual, se hizo con el más importante galardón. Fue obra de José López Rubio. Es la primera vez que el trofeo, un plato de madera de 42 centímetros de diámetro que lleva incrustados unos óvalos metálicos, recae en un artesano de fuera de Inglaterra.

José López Rubio, natural de Jaén, explicó que el reconocimiento fue «una sorpresa, ni podía imaginar que me iban a dar el premio con el nivel de la gente que participaba». Comenta que cada artesano o asociación de torneros «lleva alguna pieza y se exponen para que las vea todo el mundo, pero no sabía realmente que le daban un premio a la mejor de todas».

La pieza ganadora «es una caja en madera de acacia chorreada con arena y pintada en rojo, sacando la textura de la veta». «Me llevó mínimo dos semanas o tres», añade. 'Pepe', como le conocen todos los miembros de Les Forgaxes, llegó al mundo de la tornería por azar. Más concretamente, a partir de otra de sus grandes aficiones: la pesca. «Yo empecé con el torno hace once años, porque me gustaba mucho la pesca. Me propuse empezar a hacer mis propios señuelos», resaltó.