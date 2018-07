Foro Nava inicia una recogida de firmas para erradicar el lobo de las zonas pobladas Una de las terneras atacadas recientemente en Nava. / E. C. La presidenta de la formación, María José Rey, alerta del aumento de los daños y critica la inacción tanto del Ayuntamiento como del Principado LYDIA IS NAVA. Sábado, 14 julio 2018, 00:45

«Estamos bastante preocupados, los lobos acechan y ni desde el Ayuntamiento ni desde el Gobierno del Principado nos ofrecen soluciones, nos sentimos indefensos». David Maújo es ganadero en Nava y advierte de que la problemática con el lobo en el concejo se está agravando en los últimos meses con un incremento paulatino de ataques a las reses. «Un día va a pasar algo gordo porque no son ni uno ni dos animales», vaticina. Él, de momento, no ha sufrido ninguna baja, pero reconoce que ningún ganadero está libre de que le ocurra. «Ya han matado numerosas ovejas y terneros, algún potro y hasta una novilla, se atreven con animales grandes», relata.

En el sector la alarma es máxima. «Ya se avistó incluso a una hembra parida y el Ayuntamiento es consciente de ello, no sabemos dónde duermen los lobos, pero sí que se dejan ver al lado de las casas en numerosas localidades y parece que no se asustan de la gente, ahora que es verano y que los críos andan por ahí hasta el anochecer y que hay muchos senderistas es muy peligroso», inciden los ganaderos.

Maújo lamenta que el equipo de gobierno no haga más presión en el Principado. «Al igual que la Vuelta Ciclista a España es buena para Nava, también lo somos los ganaderos, están arreglando la carretera a Les Praeres, pero como no solucionen este problema, poco podrá verse allí», sostiene. Y asegura que «si el lobo está en el monte, el ganado menor no sube y se pierde toda la labor de desbroce que hacen las ovejas y las cabras».

El sector acumula problemas desde hace varios años con el jabalí y la rata-topo y desde hace unos meses, ha sumado al lobo. «En Peñamayor llevan ya dos o tres años, pero los ataques cerca de las casas empezaron este año», añade Maújo.

Por su parte, la presidenta y concejala de Foro Nava, María José Rey, anunció ayer que su partido iniciará una campaña de recogida de firmas para la erradicación del lobo en las zonas pobladas del municipio. «Están creciendo los daños sin que la Administración, tanto local como regional, haya hecho nada por evitarlo, es una certeza que cada día los lobos se acercan más a las zonas habitadas y eso conlleva alarma social y un riesgo añadido», criticó. Asimismo, señaló que «el grado de conflictividad existente por los daños es tan alto que según el propio Plan de Gestión del Lobo es suficiente para contemplar una extracción».

Los impresos para la recogida de las firmas estarán a disposición de los interesados en diversos establecimientos hosteleros y comerciales del municipio.