«La Fresneda necesita la senda con Lugones y un centro social» La candidata de la PVF, Alejandra Cuadriello / HUGO ÁLVAREZ La agrupación centra su programa en los niños, el empleo juvenil, las comunicaciones y los servicios sociales Alejandra Cuadriello. Candidata de la Plataforma Vecinal de la Fresneda MÓNICA RIVERO LA FRESNEDA. Miércoles, 8 mayo 2019, 00:19

La abogada Alejandra Cuadriello ha pasado a liderar la lista de la Plataforma Vecinal de La Fresneda después de que Juan José Villar, hasta ahora número uno, dimitiese. Un reto que, asegura, no la ha cogido por sorpresa.

-A un mes de las elecciones la Plataforma Vecinal de La Fresneda ha cambiado de candidato, usted es ahora la número 1. ¿Qué ha pasado con Juan José Villar?

-Cuestiones personales.

-¿Cómo lleva pasar al puesto de salida?

-Yo iba de número dos y al renunciar el uno se corrió la lista, me hubiese sorprendido si hubiese ido de diez o de ocho, pero era el orden lógico por así decirlo. Además hay la probabilidad de sacar dos concejales, en la anterior legislatura tuvimos uno, pero la anterior a esta logramos dos. Las probabilidades están ahí, aunque somos realistas y poco tienen que ver estos tiempo con aquel 2007 en el que nos presentamos por primera vez, el voto está disgregado en muchos partidos, nos queda confiar en el voto útil.

-¿Podría decirse que estaba preparada para encabezar la candidatura?

-Sobre todo no quiero parecer prepotente en mi respuesta... lo que pasa es que desde el momento en que vas de número dos todo puede pasar. Lo afronto con ganas e ilusión.

-¿Han cambiado de algún modo sus prioridades?

-Para nada, la responsabilidad la iba a tener igual porque el compromiso lo adquieres con la Plataforma, no con tu puesto en la lista.

-¿Cuáles son esas prioridades?

-Las comunicaciones: la senda que pedimos para unir Lugones y La Fresneda ya es una cuestión de seguridad, la gente va caminando por la carretera. Las mejoras en el mobiliario del parque infantil; un ampliación del horario de urgencias en el centro de salud, aunque eso va a ser complicadísimo. También añadiría como prioridad un centro social para los mayores, porque a La Fresneda hubo gente que vino en el 87 y empieza a haber un colectivo de gente mayor. Tienen un local en el centro de estudios, pero no pueden hacer ruido y eso es insostenible. Además de todo eso, seguimiento para que se cumplan los plazos de construcción del Instituto, pero todo en el programa es importante.

-El hecho de que sea una plataforma vecinal hace que se centralice el voto en la urbanización, ¿cree que conseguirán sufragios en otras localidades?

-La Fresneda no es sólo urbanización, es también el pueblo y Viella. Al final en las municipales lo que hay es un voto útil, no se vota por ideología sino por cercanía. Es difícil que nos vote alguien de la Pola, por ejemplo. Nosotros no dejamos de ser un trampolín entre vecinos y el Ayuntamiento, buscamos representación porque es la única manera de que estas peticiones no caigan en saco roto; pero no tenemos ideología ni entendemos de colores, somos un partido transversal y eso es lo que nos diferencia del resto. Nuestra meta es el bien común.