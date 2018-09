La Fresneda teme la pérdida de la ayuda europea si no arranca ya la obra del instituto Parcela de La Fresneda donde se levantará el Instituto de Educación Secundaria. / PABLO NOSTI La plataforma Pro-IES, que exige el inicio de la construcción, considera «una verguenza» la inacción de la Consejería de Educación MARCOS GUTIÉRREZ SIERO. Sábado, 8 septiembre 2018, 00:09

El diario electrónico de la Unión Europea preveía para el pasado 23 de agosto la licitación del Instituto de Educación Secundaria de La Florida. Pero no ha habido movimientos. Y crece la inquietud entre los padres de la urbanización, ante la posibilidad de que haya retrasos en una obra considerada imprescindible.

Ante el paso de los días, la Plataforma Pro-IES La Fresneda considera «increíble que en la consejería lo estén dejando pasar. Es una vergüenza». El colectivo se muestra «como siempre, intranquilos, porque observamos que no hacen seguimiento». En esta línea insisten en que, desde Educación, «no saben organizarse con este tema. La licitación a concurso de la constructora para realizar la obra del instituto no está ni hecha, ni publicada... vamos es una vergüenza». En esta línea recalcan que «tienen que sacar ya a concurso la adjudicación de la obra para que en noviembre o diciembre empiecen y vayan tirando de los fondos Feder».

La plataforma teme que «si no cumplen los plazos se pierdan los fondos Feder y no se pueda construir el Instituto». Porque los plazos para que se vaya poniendo en marcha este equipamiento educativo tan largamente ansiado en la urbanización sierense «van muy, muy ajustados». Consideran que sería «el colmo del mal gestor» perder una oportunidad como esta por no respetar los tiempos establecidos.

Sesión plenaria

En la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Siero, celebrada este pasado jueves, la portavoz del PP, Beatriz Polledo, solicitó información actualizada sobre la licitación del Instituto de La Fresneda. La edil preguntó, al no haberse publicado en la fecha anunciada, «qué consecuencias puede suponer sobre la financiación europea del proyecto, que asciende al 80% del presupuesto y, por tanto, es esencial para su construcción». Y también se interesó por la repercusión de ese retraso en el cumplimiento de los plazos previstos para la entrada en funcionamiento del centro educativo.

El Instituto de Educación Secundaria es uno de los equipamientos más largamente demandados por parte de familias y vecinos de la urbanización.

La construcción del IES tiene un presupuesto de 7.832.958 euros, que se financiará en tres anualidades 2019-2020. El 80% se costearía con fondos europeos Feder, mientras que el 20% restante correría por cuenta del Principado. El Ayuntamiento de Siero, por su parte, aportó la parcela. El plazo de ejecución sería de quince meses, con lo que se prevé que el instituto esté finalizado para el primer trimestre de 2020, de seguir el proyecto los plazos establecidos. Estará equipado con dieciocho unidades (doce de ESO y seis de Bachiller) y una pista deportiva. De momento, la obra aún no ha comenzado.