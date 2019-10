«Los galardonados con los Moscones de Oro tienen la cultura por bandera» Berta Piñán recibe un obsequio del Ayuntamiento. Grado se rinde este año ante el piloto local Javi Rañeces y Celestino Cortina en representación de la Cultura Sidrera Asturiana MÓNICA RIVERO GRADO. Domingo, 6 octubre 2019, 01:27

«¡Qué guapu ta todo!», dijo a su llegada a Grado la consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo, Berta Piñán. Y es que ayer la localidad brillaba con un color especial. Los Moscones de Oro, galardón que en esta ocasión ha recaído sobre la Cultura Sidrera Asturiana representada por Celestino Cortina Villar en su categoría de nacional-internacional; y sobre el piloto 'Javi Rañeces' en su modalidad local, ya están en manos de sus legítimos dueños. La Asociación de Amigos de Grado les entregó la insignia, el diploma y la escultura del representativo pintor moscón Favila (Moscón de Oro nacional-internacional en el año 2005), que tradicionalmente materializan este reconocimiento, en la céntrica capilla de los Dolores ante una nutrida representación política y social asturiana. «Los galardonados tienen la cultura por bandera», resumió el presidente de la asociación, Claudio Menéndez de la Riera, para quien la cultura es, sin duda, «el alimento del alma».

Sobre la Cultura Sidrera Asturiana, el doctor Luis Benito García -impulsor de la iniciativa que sirvió de base para la candidatura de la sidra como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y autor del expediente de Bien de Interés Cultural entre otras aportaciones al mundo del caldo autóctono- realizó una magistral disección de la cultura sidrera y su forma de influir en la sociedad y economía de la región. Destacó además la relevancia a nivel simbólico de la sidra, un producto que en Asturias ilustró, «se mueve entre la tradición y la innovación» y ha logrado adaptarse a lo largo de los años a las más diversas coyunturas, reafirmando su carácter competitivo frente a otros caldos. «Asturias y la sidra son un matrimonio indisoluble», afirmó Celestino Cortina durante su intervención, por lo que animó a «apretar el llagar entre todos para que pingue» y «ponga por defecto sidra D.O. sobre la mesa».

Por su parte, la escritora y licenciada en Derecho Patricia José Álvarez, glosó la figura de su primo, el primer piloto asturiano en terminar el Dakar -el más duro del mundo-. Recordó la «niñez mágica» vivida junto a 'Rañeces' en los ochenta y reafirmó la «inquietud» que tan alto ha llevado al piloto en su carrera. «A ver qué hace Alonso», retó a modo de chascarrillo el propio Javier, que no quiso hablar en su discurso de motos «porque si no no acabo», bromeó.

También tomaron la palabra en el evento el alcalde moscón, José Luis Trabanco; la mencionada consejera, Berta Piñán; el cronista oficial de Grado, Gustavo Adolfo Fernández, quien dirigió el acto de entrega; el secretario de la Asociación Amigos de Grado, Elías Manuel Fernández Peláez, que leyó el acta en la que se relataba la elección de los premiados, y finalmente Menéndez de la Riera, quien elogió a los galardonados: «Son más que personas normales», valoró.