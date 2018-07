«Los ganaderos deben denunciar todos los daños del lobo» Domingo, 15 julio 2018, 00:27

Aprovechando la visita a Nava del consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, para presentar el proyecto de saneamiento; el alcalde, Juan Cañal, intercedió para que se entrevistara con la Junta Ganadera del municipio, muy preocupada por el aumento de los ataques del lobo en diferentes localidades durante los últimos meses. «Más allá de cualquier protesta que pueda haber por parte de los ganaderos, queremos que sepan los pasos que se están dando desde las administraciones», apuntó el regidor, que instó a los afectados a denunciar todos los daños que se produzcan. «Es muy importante conocer el número real de casos con independencia de la situación en la que se encuentren los animales», añadió.

Cañal explicó que el Ayuntamiento tiene constatados trece ataques en lo que va de año. «Sabemos que la cifra es superior, pero son animales que no están registrados y por eso los propietarios no denuncian, aunque no recibirán indemnización, deben hacerlo porque sí contará para que el Principado pueda autorizar batidas», explicó.