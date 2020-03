Los gatos de Siero sobreviven gracias a los voluntarios Una de las señales que indican la presencia de una colonia gatuna registrada en la Pola. / IMANOL RIMADA Hay 19 colonias felinas entre Lugones, la Pola y El Berrón que son cuidadas y mantenidas sanas por vecinos que asumen los gastos M. RIVERO POLA DE SIERO/EL BERRÓN/LUGONES. Martes, 10 marzo 2020, 07:43

Siero cuenta actualmente con diecinueve colonias de gatos registradas sobre las que se aplicará el plan de Captura, Esterilización y Suelta (CES) en el que recientemente ha colaborado el Ayuntamiento de Siero con 2.000 euros.

Una decena de ellas están en Pola de Siero, ocho en Lugones y una en El Berrón. Aunque existen, dicen sus cuidadores, muchas más conocidas y que están, o bien, pendientes de emitir la autorización por el Ayuntamiento o a la espera de que sus responsables presenten dicha solicitud al consistorio.

Las colonias, que son grupos de extensión variable y que comparten lazos y recursos, son cuidadas en Siero por dos asociaciones voluntarias que dedican su tiempo, dinero y esfuerzo a mantener a estos animales de forma altruista. No son sus propietarios ni responsables legales, pero sí se encargan de su alimentación y cuidados sanitarios.

Según indican los implicados, estas personas suelen ser mujeres que dedican una media de tres horas diarias al cuidado de las colonias y tienen un gasto mensual medio entre 40 y 400 euros. Por eso, desde los colectivos voluntarios se pide que la partida municipal «se mantenga con los años y de esta manera haya una continuidad y un buen control».

La Plataforma Ciudadana Siero por el Derecho Animal (PCSDA) es uno de esos colectivos. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro formada por un grupo de ciudadanos residentes en el concejo cuya implicación con el bienestar animal les ha llevado a pagar de su bolsillo al veterinario de gatos que no son suyos. «No somos una asociación protectora y no recibimos ningún tipo de subvención por parte de ninguna entidad», recalca el colectivo, que ha desarrollado su propio proyecto para la gestión de colonias legalmente: 'Proyecto Roberto'.

'Callejerinos Lugones realiza' es la otra asociación implicada en el cuidado gatuno. Y sufre la misma situación. «La presencia de colonias felinas no se puede eliminar de ninguna manera, no se ha podido hacer en ninguna parte del mundo», por lo que hay que entender, explica con infinita paciencia Isi Argüelles, secretaria de la Plataforma, quien insiste en que la única opción posible es el control mediante métodos como el CES. «Nos encontramos más a menudo de lo que nos gustaría, vecinos que arrojan desperdicios o los alimentan con restos de comida, práctica que desaprobamos porque, además de antihigiénica, puede ser perjudicial para el gato», recalcó Argüelles, quien ya no sabe cómo pedir que se deje de realizar estas prácticas aunque, a priori, sea «con buena intención». Lo mismo sucede con la socialización, que debe evitarse, comentó, para eludir los «daños por proximidad» al tomar los felinos confianza con los seres humanos. El mejor cuidado, el espacio.