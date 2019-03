Gerardo Sanz responde a Ciudadanos que «contar lo que se hace es un deber» La formación naranja acusa al alcalde de Llanera de apropiarse «logros que no le corresponden» en materia de impuestos MARCOS GUTIÉRREZ LLANERA. Jueves, 21 marzo 2019, 00:15

El alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, respondió ayer a las críticas del portavoz municipal de Ciudadanos, Alfonso Cicero, quien le acusó el martes de atribuirse «logros que no le corresponden» al hacer balance de las bajadas de impuestos y deuda durante este mandato. Sanz animó ayer «a los grupos municipales a hacer cosas por Llanera», y subrayó que estos cuatro años han estado marcados por el gobierno de un tripartito «presidido por el PSOE», que «ha puesto en marcha y conseguido» cuestiones de importancia para el municipio. «Y así las estamos contando. Porque contar a la ciudadanía qué es lo que se hace es una obligación, máxime al tener que rendir cuentas de estos años de gobierno», afirmó Sanz.

El alcalde de Llanera recordó al portavoz de Ciudadanos que preside «una corporación en la que se han hecho muchas cosas, entre ellas dialogar. No voy a entrar ni entraré ni atacaré lo que otros grupos dicen. Aquí valen los hechos, y los hechos son los logros. Para conseguir estos logros he negociado acuerdos y peleado en las instituciones de todo tipo. En esta legislatura hemos conseguido mucho y me siento orgulloso de todo ello por Llanera».

Inauguraciones

Alfonso Cicero recalcó el martes que muchas de las obras y mejoras que se están finalizando en el municipio y que «se están inaugurando a bombo y platillo, son fruto de acuerdos entre el gobierno y Ciudadanos».

En este sentido, el edil de la formación en el Ayuntamiento se refirió a trabajos tales como los cerramientos del polideportivo del Colegio de Lugo, la senda en Pruvia y una fase de saneamiento desarrollado en Fonciello.