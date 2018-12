«El gobierno de Siero menosprecia a los alcaldes de barrio» Loli Prendes, alcaldesa de barrio de Argüelles. / PABLO NOSTI «Nadie pone en duda las inversiones que se hacen en saneamiento, lo que criticamos es que en el día a día no hay ningún mantenimiento» Loli Prendes Alcaldesa de barrio de Argüelles L. I. A. ARGÜELLES (SIERO). Lunes, 10 diciembre 2018, 01:41

Loli Prendes es una de las representantes vecinales más veteranas de Siero. Cuenta que su lucha por mejorar Argüelles empezó hace treinta años por la inexistencia de alumbrado público y en la actualidad se muestra muy crítica con la gestión que el equipo de gobierno socialista realiza en la zona rural, lo que la ha llevado a movilizar a otros alcaldes de barrio.

-En las últimas semanas son varios los representantes vecinales que han visibilizado su malestar. ¿Cuál es el problema?

-Que se nos ha agotado la paciencia porque nos sentimos abandonados. En mi caso, estaba muy quemada porque el concejal de Infraestructuras y Servicios no coge el teléfono ni devuelve las llamadas y me parece una total falta de consideración. Luego vi que a otros compañeros les pasa lo mismo. Como no se solucionan los problemas que van surgiendo, a la larga cuestan más dinero. Pero la gota que colmó el vaso fue ver que el presupuesto lleva 18.000 euros para el parque canino de La Fresneda. Me pareció una tomadura de pelo porque esas instalaciones conllevarán un mantenimiento, mientras que muchas parroquias llevan toda la legislatura desatendidas.

-¿Es Argüelles una de ellas?

-Argüelles en los últimos años estaba bastante bien porque todos los equipos de gobierno, desde el de Manuel Villa al de Eduardo Martínez Llosa hicieron cosas en la parroquia, pero ahora no lo está porque ni siquiera hay mantenimiento. Tenemos dos caminos que ya están en fase terminal, de un par de baches que había, hemos pasado a que habrá que arreglarlos enteros. Es lo que comentaba antes, al final el coste será mayor. Tampoco se lo están tomando en serio, pero en cuanto llueva un poco más de la cuenta va a haber un problema grande de inundaciones porque todas las cunetas están sin limpiar. Y casi todas las parroquias están igual, hay falta de mantenimiento, no se limpian los caminos, hay baches, falta alumbrado...

-¿Por eso solicitó una reunión con todos los portavoces de los grupos municipales?

-Sí. Aunque primero la pedimos con el equipo de gobierno, pero como no acababa de celebrarse se me ocurrió convocar a todos los portavoces, al fin y al cabo son también parte del Ayuntamiento y deben saber lo que está pasando. Queríamos que conocieran nuestra situación.

-En ese encuentro el PSOE les dió plantón. ¿Cómo se lo tomó?

-Como una falta de respeto. Fue un mal gesto porque además, en cuanto se enteraron de esa reunión, nos convocaron a otra para el día siguiente en la sede del PSOE. Por lo menos el resto de portavoces mostraron respeto por la figura de los alcaldes de barrio, algo que no está haciendo el equipo de gobierno, que nos menosprecia con sus acciones y sus declaraciones.

Solidaridad de la zona urbana

-¿Se refiere a que el alcalde señala que las inversiones en la zona rural proceden en gran parte de la solidaridad de la zona urbana?

-Sí. En seguida tira de cifras y de datos para comparar, pero que en la zona rural no recaudamos suficientes impuestos no se puede decir ni en broma; si fuera decente debería rectificar. Esa afirmación es menospreciar a los vecinos y crear enfrentamientos donde no los hay. Hubo mucha gente que se sintió ofendida.

-Otro dato del equipo de gobierno es que en este mandato se ha invertido en saneamiento más de nueve millones de euros.

-Y nadie pone en duda las inversiones que se hacen en saneamiento o en equipamientos. Contrarrestar con ese argumento es mezclar el tocino con la velocidad. Nosotros hablamos de mante-ni-mien-to (silabea). Esa es nuestra queja, que las cosas del día día están sin atender, pero parece que no se enteran, a ver si se lo explican sus asesores.

-Ha desvelado que ha recibido mensajes acusándola de querer protagonismo, ¿teme más presiones?

-He recibido mensajes y comentarios de gente del PSOE acusándome de tener afán de protagonismo e incluso diciéndome que ya me tocaba retirarme, pero temor ninguno, voy a seguir les parezca mejor o peor, me debo a los vecinos.

-¿Habrá movilizaciones?

-Vamos a agotar la mecha, pero ya es corta. Tenemos claro que si hay que ir hasta el final, lo haremos. Aquí la única solución es que haya hechos, las palabras ya no sirven.