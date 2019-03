«Tengo una gran responsabilidad en La Sidrina, no es solo ir a bailar» Edita Reguera, Mujer Sierense del Año, en Lugones. / IMANOL RIMADA Edita Reguera recibe el premio a la Mujer Sierense del Año por su labor al frente de la agrupación folclórica desde hace más de dos décadas años MÓNICA RIVERO LUGONES. Jueves, 7 marzo 2019, 00:09

No cabe duda de por qué Edita Reguera López (Lugones, 1944) ha sido elegida como Mujer Sierense del Año: allá donde va todo el mundo la conoce, sobre todo en El Carbayu donde vive. «Soy muy famosa porque soy de toda la vida de aquí», comenta risueña; a sus 74 años es incansable: «Estoy pendiente de operarme de una prótesis de rodilla y va a pillarme todos los viajes, pero me da igual, ya dije que voy con la pierna estirada». Edita no renuncia por nada del mundo a viajar con La Sidrina, la agrupación folclórica que preside desde hace más de veinte años. Por su labor al frente de la misma y ayuda a la parroquia, hoy recibirá el galardón en el Auditorio de la Pola, a las siete de la tarde. El Club Ciclista Lugones propuso, con éxito, su candidatura.

«Tenemos previsto marchar a Portugal, a Vila do Conde; queríamos ir a Andorra, pero cerraron el plazo antes de avisarnos; también queremos ir a Galicia y a Valladolid. Y luego ya por Asturias. Participamos por ejemplo en el festival de Pola de Siero que es el 19 de julio con todos los grupos del concejo».

La Sidrina ha llevado a Edita y a la agrupación a países como Marruecos o Italia «hace muchos años», viajes que no se dan con toda la asiduidad que ella desearía: «En Marruecos nos los pasamos genial, pero con esas cosas de tener que cambiar de avión dos veces... el grupo no puede asumir esos gastos».

La Sidrina cuenta con un gasto anual de entre 7.000 y 8.000 euros, «es mucho dinero para un grupo que hace un festival muy costoso, el galardón también, siempre traes alguna actuación..., aunque tenemos una pequeña ayuda con la subvención del Ayuntamiento. Eso que quede muy claro». El resto viene de las papeletas, rifas, loterías y demás iniciativas que ponen en marcha. «El domingo de Santa Isabel hacemos una subasta del ramo para sacar dinero para el grupo de baile, con fabadas y cosas que aportan los pequeños bares y tiendas de Lugones».

A pesar del paso de los años La Sidrina mantiene su esencia, sin embargo, uno de los cambios que sí aprecia es la falta de donaciones y la pérdida del interés por la cultura asturiana, en especial por parte de los hombres que «ya no tiran tanto a bailar, tiran más por el fútbol».

En la agrupación hay niños y jóvenes de 10 a 19 años, nuevas generaciones dispuestas a apostar por el folclore asturiano, bailar y sobre todo divertirse, pero es consciente de que esto no es lo más habitual. «Antes tenían menos diversión de la que tienen ahora, antes marchar de viaje era un orgullo, salir a divertite y salir fuera de los padres», justifica.

Magdalena, su hija, empezó a bailar a los tres años y para ella es parte fundamental de su vida. Cuando se fue a vivir a Arriondas, Edita tomó el relevo a la presidencia de La Sidrina; porque a pesar de que ella no se considera una mujer de negocios, su carácter y predisposición a la buena organización la hacen una líder nata. En cada salida y cada evento todo tiene que estar atado «antes de salir de casa», asegura, «tengo mucho pronto y en seguida meto la primera y la quinta, pero tengo una responsabilidad muy grande, no ye solo coger el autocar e ir a bailar ahí, es que además si tienes alguna queja se entera enseguida el Ayuntamiento, me atengo a las consecuencias».

Costurera y ganadera

Mujer trabajadora, de toda la vida, comenzó con la que ha confesado ser la pasión de su vida, la costura, y siguió por la ganadería no por vocación pero sí por destino: «Pasó que mis suegros se retiraban, me tocó, pero siempre me gustó mucho la agricultura y la ganadería y tiré con ella pa´lante. Y mi hijo, que le gusta mucho el ganao, está ahora a su cargo». Dejó las exposiciones porque «no se podía con todo», pero asegura que cosechó incontables premios. También sigue cosiendo, pero para ella. En su armario tiene seis trajes de asturiana que presta cuando se lo piden.

Todavía está digiriendo la sorpresa de recibir hoy su propio premio, pero también está preparada para seguir repartiéndolos, el próximo 12 de abril entregará el galardón Pueblo de Lugones a la Sociedad de Festejos El Carbayu por sus cien años de vida, pero antes tanto Edita como La Sidrina ya tienen planes: «El 5, que es viernes, inauguraremos una exposición muy bonita con un vino español».