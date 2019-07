El grupo de Ciudadanos Siero renuncia también a liberar a una de sus dos concejalas Las concejalas Patricia Martín y María Luisa Madrid. / IMANOL RIMADA Vox es el primer grupo municipal en anunciar que después del verano aceptará la propuesta de la Alcaldía para contratar a un asesor J. C. D. SIERO. Viernes, 19 julio 2019, 00:15

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Siero ha descartado también la propuesta global de la Alcaldía para que una de sus dos concejalas pueda tener dedicación exclusiva durante el nuevo mandato. «Hoy por hoy, no está en nuestros planes acogernos a una liberación», manifestó a este diario su portavoz, Patricia Martín.

Con esta renuncia de Ciudadanos, tan solo quedaría pendiente de pronunciarse el portavoz de Foro Asturias, Eduardo Martínez Llosa, puesto que los cinco grupos de la oposición restantes ya manifestaron que rechazan la oferta del alcalde, que ya la había planteado en el anterior mandato y que entonces solo aceptó Foro. Los concejales de Vox, Alejandro Álvarez, y de la Plataforma Vecinal de La Fresneda (PVF), Alejandra Cuadriello, fueron los primeros en afirmar que no se liberarían. Igual de tajante se mostró el coordinador general de Podemos Siero, Iván García, con respecto a el grupo de Somos.

Por su parte, los grupos popular y de Izquierda Unida no cerraron las puertas a estudiarlo en un futuro. «De entrada, no», dijo el portavoz del PP, Cristóbal Lapuerta, mientras que el concejal de IU, Edgar Cosío lo descartó con el argumento de que las retribuciones deben ir en consonancia con el grado de responsabilidad política, por lo que consideraba que no podía cobrar lo mismo un miembro del gobierno que un edil de la oposición.

La otra propuesta del alcalde Ángel García -que está pendiente de respuesta- es que cada grupo político pueda disponer de un asesor. Ese cargo de confianza estaría costeado por el Ayuntamiento de Siero con un tope salarial de 24.000 euros brutos al año. El gobierno de Siero dará un plazo prudencial a los grupos políticos, ya que la contratación de esos asesores requeriría la modificación de la actual relación de puestos de trabajo (RPT), así como una aprobación por parte del Pleno.

De momento, el concejal de Vox, Alejandro Álvarez, ha sido el primero en anunciar que sí van a aceptar la oferta para después del verano. «Con un solo representante es imposible realizar con eficacia la labor que exige el concejo y, ya que no nos vamos a liberar, sí vemos oportuno la ayuda de un asesor», comentó ayer el edil.

La portavoz de Ciudadanos, Patricia Martín, no descarta contratar a un asesor, aunque sin marcarse un plazo. Desde el PP y Foro Asturias comentan que aún no tienen nada decidido. La concejala de la PVF, Alejandra Cuadriello, afirma que «de momento» no van a recurrir a esa figura, «sin perjuicio de que, más adelante, lo hagamos si es que lo necesitamos», puntualizó. Y Somos Siero también rechaza esa contratación por ahora.

Previsión presupuestaria

El portavoz de Izquierda Unida, Edgar Cosío, comentó que ha solicitado al equipo de gobierno que se tenga en cuenta esa figura del asesor en las previsiones presupuestarias. «No tenemos decidido si, finalmente, dispondremos de él, ni, en caso de hacerlo, por cuántas horas», dijo. Pero añadió que habían realizado esa petición, precisamente, «para no cerrar ninguna puerta».