«Somos el grupo que presentó más mociones y enmiendas en Siero» El candidato Javier Pintado Piquero, ayer en la Pola. / PABLO NOSTI «Cuando apruebas un presupuesto estás diciendo qué tipo de política haces y nosotros la tenemos muy clara, no como los que están ahora» Javier Pintado Piquero Candidato de Somos Siero a la Alcaldía FJOSÉ CEZÓN Domingo, 3 febrero 2019, 00:56

Javier Pintado Piquero (La Pola, 1977) volverá a ser el cabeza de lista de Somos Siero en las elecciones municipales, donde aspiran a superar los cuatro concejales de 2015, que les convirtió en el primer partido de la oposición.

-Qué callado se tenían la salida repentina de la edil de su grupo Ana Ballester que ha dejado Podemos. ¿Qué opina de su marcha y su labor?

-Nosotros siempre planteamos una candidatura municipalista por encima de siglas. La aportación en Somos fue muy intensa en la forma y en el fondo, y Ana (Ballester) y David (Fernández) hicieron un trabajo buenísimo. A partir de ahí, son decisiones personales que no podemos entrar a juzgar.

-Una concejala deja el partido y otra se marchó del grupo y del partido. No es un buen bagaje para un equipo de cuatro.

-No, al contrario. Lo que pasa es que existen estructuras rígidas de los partidos, donde lo más importante es el carné que lleves entre los dientes. En el caso de María (Fernández), Equo sabrá cómo reaccionó, pero creo que engañó a los votantes de Siero que confiaron en Somos. Y, además, hizo un transfuguismo del que el PSOE intenta aprovecharse y tendrá que explicar cómo la puede mantener para conformar sus listas.

-¿En qué basa esa afirmación?

-Salió que pasaba a ser militante del PSOE.

-¿Pero está dando a entender que va en la candidatura socialista?

-Ah, no, pero me imagino que trabajará en el programa. Muy mal tiene que estar el PSOE para querer tirar de tránsfugas.

-¿Los problemas de cohesión interna en Somos pueden estar relacionados con ese sistema de elección de candidatos, donde cualquiera puede presentarse?

-Las estructuras rígidas sabemos en lo que acaban: en chiringuitos y en deberse favores unos a otros o que uno marcha con dinero y los demás callan. Eso tenemos que superarlo, porque la vida es plural, y la gente hoy decide votar una cosa y mañana otra o cambiar de sitio. Lo único que hay que pedir es que las personas que se presenten a una elección, respondan a los vecinos.

-Pero usted esperó a conocer el equipo antes de dar el paso.

-Son cosas diferentes: una es la libertad individual, que no podemos reprimir en base a un proyecto colectivo, y no podemos construir proyectos colectivos por las individualidades. Tú buscas un grupo de gente con el que creas que puedes satisfacer las necesidades de Siero.

-Sintetice los pilares de su programa electoral.

-Estos cuatro años marcaron muy claramente la línea de Somos y en esa vamos a seguir. Una apuesta por un municipio feminista en el que la igualdad y la cooperación sean eje principal, que apueste por la zona rural de verdad y por dar futuro y esperanzas. Así fueron nuestras mociones y todas las enmiendas a los presupuestos: transporte, fibra óptica en la zona rural, hacer de Lugones una localidad más amable con el peatón y frenar los niveles de polución. Y en la Pola, integrando carriles-bici y ampliando la zona de juegos infantiles.

-Si el voto de Somos hubiera sido determinante, ¿cuántos presupuestos municipales hubieran echado para atrás?

-Todos, pero no porque lo digamos nosotros. Se puede ver en las hemerotecas qué pensaba el PSOE antes de las elecciones o cuando Foro dice que todo lo que se aprueba en los presupuestos son sus propuestas y nadie les dice que no. Pensamos que las privatizaciones no son el camino o que la apuesta por las parroquias tiene que ser real, sin echar en cara si hay población o no. Y creemos en una redistribución, no como se hizo hasta ahora bajando los impuestos a las empresas y subiéndolos a los pequeños.

-Pero que no haya presupuesto sería un fracaso de toda la Corporación por no saber negociarlo y un escenario muy poco edificante.

-Algunos tienen la teoría de que no hay ideología en la política. Claro que hay que aprobar presupuestos, pero que tengan un contenido, porque si no, nos llevaría a que la política desapareciera y a poner unos administradores técnicos. Cuando apruebas un presupuesto estás diciendo qué tipo de política haces y nosotros la tenemos muy clara, no como los que están ahora. Presentamos enmiendas, porque teníamos alternativas, y nos las rechazaron. Y siempre tuvimos disposición a negociar.

-¿Cómo convencería a un vecino de Siero de que el 90% de las decisiones que adopta el gobierno son equivocadas?

-Eso es mentira, porque más del 80% de las votaciones salen por unanimidad.

-Pero no son en las cuestiones de más calado.

-Nosotros votamos a favor de modificaciones de crédito y de muchas cosas. Aquellos que no hicieron nada, están dando la matraca de que votamos en contra de todo. Nosotros damos alternativas y les dijimos a los alcaldes de barrio que apoyaríamos el presupuesto si se daban dos condiciones: un plan de empleo para unas setenta personas y un plan de movilidad para el desarrollo del transporte urbano. Lo que no haremos es a votar a favor de cualquier cosa. Quienes confían en nosotros saben que no diremos una cosa en campaña y la contraria cuando estamos dentro.

-¿Nunca le dio pensar que desde la oposición se ven las cosas mucho más fáciles?

-Nosotros siempre planteamos una alternativa. Somos el grupo que más mociones presentó o con más enmiendas al presupuesto. Se puede ver en las actas la participación de Somos en la modificación de las ordenanzas, en el PGOU o en el reglamento de instalaciones. Este año explicamos de dónde sacábamos el dinero para nuestras propuestas al presupuesto.

-¿Sabría decirme un acierto del gobierno en estos cuatro años, más como vecino?

-Seguro que votamos algo a favor y que estamos de acuerdo con que vaya para adelante. En la red de saneamiento se avanzó mucho, pero se está utilizando políticamente. Debería haber un calendario que los vecinos conozcan.

Planes de empleo

-¿Cómo resolvería Somos el escollo jurídico existente para poder volver a ofertar planes locales de empleo?

-Los planes de empleo tienen un problema jurídico y otro social. El primero se soluciona con no tener funciones estructurales. Y el problema social es que no podemos tener gente contratada en el Ayuntamiento por 700 euros. No podemos ser generadores de empleo basura. Hay que pagar al nivel de un funcionario de la misma categoría. Y si haces eso, hasta teniendo funciones estructurales no pasaría nada, porque lo que dicen los jueces es que estás pagando por debajo de lo que corresponde.

-Los profesionales aseguran que un transporte público dentro del concejo sería ruinoso.

-La administración tiene que ser redistributiva y no podemos financiar solo aquellas cosas que den beneficios. Y un derecho básico de la ciudadanía es poder desplazarse. Pero, además, sería muy corto de mente pensar que el gasto en transporte es un fin en sí mismo y sin más fin. Si perdemos toda la población de Lieres o Carbayín, ¿cuánto nos costaría mantener esa zona para que no tenga problemas de incendios o de animales? Quedar sin capital humano sería mucho más caro que el transporte.

-¿Qué propone Somos para el polígono industrial de Bobes?

-Primero se tiene que esclarecer todo y que cada uno pague su responsabilidad. Y luego que se vaya realizando por fases. Es absurdo plantear esa barbaridad cuando tenemos polígonos vacíos en otros sitios.

-Denuncian que el gobierno margina a numerosas parroquias del concejo. ¿Cree que obedece a alguna causa?

-Se prima a unos territorios sobre otros por la diferencia de votos que se pueda conseguir. El alcalde hace una cuenta y con eso se queda, y es bastante cortoplacista.

-Da la sensación de que el chalé de Pablo Iglesias o sus guerras cainitas causan un daño incalculable a los concejales que se baten el cobre a pie de calle.

-Tiene que ver con lo que los medios reproducen, que si a una pregunta de Siero sale el chalé de Pablo Iglesias y no qué hizo el alcalde con sus cuentas.

-Pero dos errores no son acierto. Lo del chalé no es un invento.

-Pero yo soy concejal de Siero y me debo a sus vecinos. Bastante trabajo tengo aquí como para preocuparme de lo que pasa en Madrid.

-¿Podría haber pacto de izquierdas después de las elecciones?

-Sí, pero el PSOE tiene que definirse, que era 'antiForo' y ahora gobierna con ellos.