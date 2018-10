«Todavía no hemos hablado, pero deseamos confluir con Izquierda Unida» Isabel Fernández, portavoz de Somos Llanera. / PABLO NOSTI «Estoy dentro de un gobierno en el que soy, por así decirlo, el último eslabón. No tengo un peso significativo y eso pasa aún más factura» Isabel Fernández Portavoz de Somos Llanera MARCOS GUTIÉRREZ LLANERA. Lunes, 29 octubre 2018, 01:06

Quedan apenas seis meses para las elecciones municipales e Isabel Fernández, portavoz de Somos Llanera, ya ha anunciado que se presenta como candidata para encabezar la lista municipal, que en los próximos comicios concurrirá bajo la marca de Podemos Llanera.

-¿Cuándo tomó la decisión de volver a presentarse?

-La tomé hace quince días, aproximadamente. He valorado mucho la posibilidad de no hacerlo. Por mis problemas de salud me resulta agotador y estresante, por lo que pesaba mucho esa parte negativa. Pero coincidió que un día, por varias circunstancias, me encontré con varias personas que me pidieron por favor que me presentara. Pensé que había gente que valoraba mi trabajo. También hay un componente de necesidad de saber si la gente se dio cuenta de nuestro trabajo y lo valoró. También me gustaría que las cosas que he hecho tuvieran una continuidad.

-¿Ha habido desgaste?

-Mucho. Esto erosiona a unos niveles que la gente ni se imagina. Además hay que tener en cuenta que yo estoy en un gobierno donde soy, por así decirlo, el último eslabón. No tengo un peso significativo y eso pasa aún más factura.

-¿Ha resultado muy complejo el equilibrio en el tripartito?

-No hay un verdadero equilibrio. No existe. En algunas cosas nos desmarcamos públicamente y votamos en contra de otras cosas, siempre tratando de consensuar primero, pero hay ocasiones en las que es imposible.

-Su intención de presentarse en confluencia con IU es clara. ¿Ya han mantenido contactos?

-Primero tenemos que resolver todos nuestros procesos internos. Ahora tenemos que elegir un plenario para estar organizados otra vez. Estamos en esta fase y en cuanto la concluyamos nos pondremos en contacto con ellos para ver qué opinan. Aún no hemos hablado con ellos, pero nuestro deseo es confluir.

-¿Habrá candidaturas alternativas a la suya?

-Las candidaturas se presentan en enero, así que aún es pronto para saberlo.

-¿Por qué irán a las elecciones bajo la marca de Podemos?

-Por la decisión de que haya un partido que te respalde. Nosotros aquí tuvimos el problema con Javier García. Si hubiésemos sido un partido, en lugar de una agrupación de electores, eso no hubiera ocurrido. Javier habría sido expulsado del partido y ya está. Es importante meter también a gente de la sociedad civil, no tiene que entrar solamente gente del partido.

-¿De qué se siente más orgullosa tras estos tres años y medio?

-Con todos los fallos que haya podido tener, creo que en las cuatro parcelas que llevo dejo mi sello. En el tema de la normalización del asturiano me fastidia que en el resto de concejalías no están por la labor, pero tengo la suerte de contar con un normalizador lingüístico a jornada completa subvencionado por el Principado. El asturiano debería de transversalizarse y debería haberse aprobado una ordenanza de uso. En Participación Ciudadana creo que, salvo en el tema de los presupuestos, he promocionado el asociacionismo dentro de mis posibilidades y límites presupuestarios. En consumo partimos de cero y el tener una OMIC era fundamental. Las cifras y los resultados de todo lo que ha trabajado el técnico están ahí. Ahí el tiempo me dio la razón, ya que en el Pleno hubo gente que me dijo que eso no era necesario. En el plan de prevención de drogas hay una partida que antes no existía. Trabajar con Proyecto Hombre también ha sido un acierto.

-¿Por qué no se aprobaron los presupuestos participativos?

-Hablé con varios expertos que me previnieron respecto a los presupuestos de participación ciudadana y me dijeron que era necesaria una importante labor de formación en la gente, para que no fuera un mero reparto de dinero. Cuando nos dimos cuenta del presupuesto que requería y la labor de difusión necesaria llegábamos al último año de legislatura. Como no sabes si vas a estar aquí no puedes asegurar que las cosas que la gente planteó se hiciera y eso si sería engañar a la gente.