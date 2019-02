Hevia saca partido a la sestaferia Tres vecinos limpian una de las cunetas de la carretera principal de Hevia. / FOTOS: PABLO NOSTI Desde el pasado otoño, los vecinos realizan labores de limpieza en las cunetas y próximamente repararán tres caminos LYDIA IS Jueves, 14 febrero 2019, 00:11

Escobas y herramienta en mano, los vecinos de Hevia, en Siero, trabajaron ayer codo con codo en sestaferia para arreglar y limpiar las cunetas de la parroquia, una labor que iniciaron ya el pasado otoño y que continuaron de forma periódica. «No se había hecho nada en cincuenta años y decidimos organizarnos para adecentar los caminos, lleva su tiempo y también esfuerzo, pero es beneficioso para todos, evitamos que se estropeen y que se desborde el agua cuando llueve y ahorramos dinero en arreglos al Ayuntamiento», explicó la alcaldesa de barrio, Agustina Castro. «Sacamos varias toneladas de tierra, lo más gordo está hecho, ahora lo que nos queda es mantenerlo, sobre todo quitar las hojas que se van acumulando», añadió.

La implicación vecinal también es clave. «Tengo suerte de que siempre que convoco aparece un grupín, por semana es más complicado porque la gente trabaja, pero cuando es fin de semana responden muy bien», aseguró. De hecho, tiene prevista otra sestaferia el sábado en Molleo.

Ayer participaron en torno a una docena de personas, hombres y mujeres, repartidos en varias localizaciones. «No hay distinción de género, trabajamos por igual», destacó Castro.

El punto de partida fue el centro social, ubicado junto a la iglesia y que en los próximos meses también será reformado por los vecinos. «En su día solo se acondicionó una parte y quedó pendiente la otra y es una pena que lo que está sin arreglar dé mala imagen a la entrada del pueblo, así que lo vamos a hacer nosotros», anunció Castro.

La alcaldesa de barrio de Hevia aprovechó también para reivindicar que el Ayuntamiento ordene la poda o la retirada de varios árboles ubicados en una finca junto al lavadero y cuyas ramas invaden la carretera. «No está permitido y tienen que hacer algo, es un problema que lleva ya tiempo y supone un riesgo, ahora mismo porque un autobús o un camión se las pueden llevar por delante y porque si viene un temporal puede tirar los árboles», advirtió.

Por otro lado, Castro avanzó que los vecinos también repararán tres caminos con ayuda municipal. «El Ayuntamiento nos proporciona el material y nosotros ponemos la mano de obra, vamos a echar hormigón en el de La Vallina, en el del Palacio y en el que va a Canfriás; y en el barrio de Pumarín vamos a hormigonar las cunetas que dejó sin hacer la empresa que ejecutó el saneamiento», enumeró.

Quejas en La Paranza

Hevia no fue la única parroquia que estuvo ayer de sestaferia. Los vecinos de Ricabá, Tras del Cuetu y La Paranza limpiaron la carretera principal, pero lamentaron que el Ayuntamiento no respondiera a su petición, cursada en diciembre, para contar con un tractor municipal. «No podíamos esperar más, las sebes de los dos márgenes pegaban una con otra y ya no se podía pasar», señaló Inmaculada Hernández, alcaldesa de barrio de La Paranza.