«Mi hijo no puede ir al instituto de la Pola porque no tenemos medios para llevarlo» José Antonio, Beatriz y el pequeño David en la parada donde no para el autobús. / PABLO NOSTI David Sampedro, de 11 años, lleva desde el jueves sin asistir a clase porque el autobús no pasa a recogerle por su casa en Vega de Poja JUAN VEGA VILLANUEVA (SIERO). Martes, 3 marzo 2020, 01:16

David Sampedro tiene 11 años y lleva desde el pasado jueves sin acudir a clase al IES Juan de Villanueva, de Pola de Siero. Estudia primero de la ESO. El motivo es que el autobús no pasa por la parada de la localidad sierense de Villanueva, en Vega de Poja, donde reside y sus padres aseguran que no tienen medios para llevarlo al instituto. Una situación que viene desde principios de curso. La solución que ha dado el Principado a esta familia es que el alumno coja un taxi, para lo que le ofreció 531 euros, insuficientes, según explicaron, porque la carrera diaria es de 16 euros.

Dada la precaria situación económica y de conciliación laboral, la familia de David se ha plantado y pide que un autobús pase por la localidad para resolver este problema. Beatriz Rodríguez y José Antonio Sampedro, los padres del pequeño, están completamente desesperados y no saben cómo afrontar la situación: «En estos momentos, mi hijo no acude al instituto porque no tenemos medios para llevarlo». «Tengo ansiedad y por las noches no puedo dormir, es una situación muy dura», revela, entre sollozos, Beatriz.

El problema afecta, desde el inicio de curso, a tres alumnos del centro que viven en la zona pero que, gracias sus condiciones familiares, pueden arreglárselas para ir a la siguiente parada del recorrido del autobús. Sin embargo, la situación de los padres de David es muy diferente: no disponen del tiempo para poder llevar a su hijo a otra localización más alejada. Piden por ello que la empresa de transportes que daba uso a la parada de Villanueva vuelva a hacerlo, y recuerdan que otra compañía sí recoge a alumnos de Primaria que viven en la parroquia para ir a su colegio.

Según su relato, la dirección del centro, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del instituto (AMPA) y ellos mismos enviaron «multitud» de solicitudes al Consorcio de Transportes del Asturias (CTA) para buscar una solución, pero les remitieron a la Consejería de Educación, que elaboró, según prosiguieron, un presupuesto para que un taxi llevase a David desde su casa hasta la siguiente parada de autobús.

La ayuda, para todo el curso escolar, ascendió a 581 euros. «El servicio nos cuesta 16 euros al día y solo nos dio para cubrir un par de meses. En la familia no nos podemos permitir un gastó así», lamentó la madre de David, que desde principios de febrero ya no paga al taxista.

Desde el AMPA lamentan que, a su juicio, «nadie ha movido un dedo» para denunciar la situación de la familia y se preguntan: «¿Por qué no le dan la línea de autobús a otra empresa?». «Estando donde estamos no se puede consentir una situación como esta, el niño tiene derecho a recibir una educación y no vamos a parar hasta que se cumplan sus derechos», sentenció la presidenta del AMPA, Marta Rodríguez.

Para poder revertir la situación, comentan que pusieron el caso, a mediados de enero, en manos del concejal de Movilidad de Siero, Victor Villa, pero están esperando respuesta.