«Sería ideal que Siero hiciera su plan de movilidad en paralelo a la revisión del Plan General» Omar Sosa García posa junto a varios planos de Siero. / PABLO NOSTI «Consideramos que no es necesario seguir calificando suelo porque hay suficientes reservas para satisfacer las necesidades de crecimiento»Omar Sosa García Arquitecto del Plan General de Siero LYDIA IS Lunes, 4 febrero 2019, 00:48

Omar Sosa García es uno de los arquitectos que participa en la revisión del Plan General Municipal de Ordenación de Siero. Pertenece al equipo de CCRS Arquitectos que lidera Joaquim Sabaté y es uno de los encargados de atender las consultas ciudadanas que hasta el día 22 puede hacer la ciudadanía de forma presencial en la Pola y Lugones durante el trámite de información pública del documento de prioridades.

-La revisión del Plan General está aún en la fase inicial, pero ya han esbozado el escenario sobre el que van a trabajar. ¿Qué criterios han seguido?

-Valoramos, en función de la población actual y la que existirá, así como de las hectáreas disponibles, las necesidades de suelo para crecimiento residencial y actividades económicas y también las dotaciones que serán necesarias. Nos encontramos con que las expectativas del planeamiento vigente son desmesuradas, por lo que hay que ver lo que se debe mantener y lo que se puede mejorar.

-¿Y cuáles son las conclusiones?

-Creemos que hemos elegido un escenario realista en cuanto a la evolución de la población. Siero tiene una previsión muy limitada, poniéndonos en la hipótesis más extrema hablamos de ganar unos 2.600 habitantes en quince años. Así que consideramos que no es necesario seguir calificando suelo porque hay suficientes reservas para satisfacer las necesidades de crecimiento. La previsión de suelo urbanizable, con unas 9.000 viviendas, está sobredimensionada. Por eso apostamos por un modelo de ciudad compacta, incentivar la rehabilitación edificatoria, regenerar el suelo urbano consolidado y potenciar el desarrollo del no consolidado.

-¿Cuáles son las zonas en las que se prevé crecimiento?

-Fundamentalmente la zona Este y la Sur de Lugones, que delimita con la autovía; y en la Pola, el Este y el Norte. Es un primer esbozo, pero la intención del futuro planeamiento es crear un eje entre ambas localidades para que no estén tan desvinculadas como ahora.

-La primera de las reuniones sectoriales fue con los propietarios de suelos urbanizables, ¿cómo van a abordarlos en el plan?

-La crisis económica supuso una paralización de esos desarrollos, por lo que conocer las intenciones de los promotores es esencial para diseñar el planeamiento, parece que lo más razonable es reconsiderar su situación. Por ejemplo, hemos recibido peticiones para que una unidad que estaba prevista como suelo comercial en Lugones, pase a ser residencial para viviendas de protección.

-El estudio de infraestructuras propone ocho rotondas para consolidar la red viaria interna de Lugones. ¿No supondría introducir más trafico en la localidad?

-Es una propuesta y hay que estudiarla, sobre todo en función de cómo se va a ordenar la zona Este. El proyecto de consolidación de la red viaria interna de Lugones es fundamental para que el núcleo consiga tener la estructura urbana que le corresponde.

-Sin embargo, en la Pola se descarta la denominada ronda exterior.

-Nos encontramos con que la carretera nacional en su parte Oeste tiene mucho tráfico, pero no tanto en la Este. Esto quiere decir que hay voluntad de llegar al centro de la Pola, pero no de atravesarla. Unido a que el tráfico pesado circula ya por la autopista, entendemos que no es necesaria.

-Siero también tiene un importante carácter rural. ¿Qué previsión hay para estos núcleos?

-329 núcleos rurales es una cantidad brutal, por lo que planteamos la contención y un tratamiento cuidadoso de los límites, así como la mejora de la accesibilidad y de los servicios. Hay que redefinirlos y clasificarlos, por ejemplo, hay varios núcleos con un carácter pseudo urbano y eso no lo queremos.

Suelo industrial

-¿Y para el suelo industrial?

-Siero tiene una posición estratégica, pero hay que evaluar las necesidades reales de este tipo de suelo a medio y largo plazo. La mejor opción es que el polígono de Bobes se ponga en marcha, y es aconsejable apostar por reordenar y mejorar los que ya existen.

-¿Es el área de Paredes la patata caliente del Plan General?

-Es una zona problemática, sobre todo por lo bloqueada que está y porque hay que considerar que tiene un carácter supramunicipal. Hay que estudiar muy bien cómo enlazarla de forma eficaz con la autopista. Parece que el alcalde está negociando un proyecto, pero aún no hay una solución clara y hay que definir también la intención que se tiene con el suelo urbanizable que hay ahí. Pero también debe tenerse muy en cuenta la parte vecinal; quienes residen en la zona sufren día tras día los problemas derivados de la falta de accesos y tampoco se les puede perjudicar con la solución.

-Varios grupos políticos reclaman un plan de movilidad municipal. ¿Puede hacerse una revisión del plan sin contar con esta herramienta?

-Siero tiene la obligación de tenerlo en dos años, así que lo ideal sería que fuera en paralelo con la revisión para obtener los mejores resultados. No quiere decir que pase algo si no se hace, pero aportaría mucho. Una información urbanística rigurosa, completa y actualizada ayuda a la toma de decisiones.

-¿Cómo está yendo la fase de información pública?

-Es muy interesante, con muchas sugerencias. Las personas aportan cosas del día a día que a nosotros nos ayudan mucho porque es gente que conoce muy bien sus territorios.