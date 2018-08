El Independiente echa a rodar el balón en Lieres David Fueyo, Braulio Cayado y Rafael Cayado en el campo de fútbol de Lieres. / FOTOS: PABLO NOSTI El club, que debe hacer frente a numerosas mejoras para adecentar las instalaciones, inicia una campaña de socios y busca patrocinadores Una nueva directiva y una veintena de jugadores recuperan el equipo local tras varios años sin actividad LYDIA IS LIERES. Martes, 14 agosto 2018, 00:23

El balón volverá a rodar esta temporada en Lieres. Tras varios años sin disputar un partido, el Independiente C.F. volverá a saltar al terreno de juego en otoño. Lo hará en segunda regional y será uno de los ocho nuevos equipos de la competición. Se sumará así a Soto del Barco, San Esteban de Ciaño, Ceares B, Lenense B, Racing de Pravia, Covadonga B y Condal B.

«Estamos muy ilusionados con esta nueva etapa, hay un grupo de chavales de la zona que hasta ahora estaban jugando en otros equipos y que por edad acabaron este año en la categoría juvenil; nos trasladaron que querían entrenar aquí por cuestión de comodidad y evitar desplazamientos, así que sumado a otros jugadores que querían unirse nos decidimos a dar el paso», explica Rafael Cayado, el nuevo presidente y con una amplia experiencia como directivo. Lo acompañan en esta nueva andadura David Fueyo (vicepresidente), Braulio Cayado (secretario), Modesto Ortega (tesorero) y María Ángeles Álvarez (vocal). Y en el plano deportivo, comienzan con una veintena de jugadores con Ángel Gil como entrenador.

Sin embargo, la puesta en marcha no está siendo fácil. «Aunque el Independiente como club nunca llegó a desaparecer, la falta de uso de las instalaciones ha provocado que estén muy deterioradas, además la zona se convirtió en un punto de encuentro de jóvenes para hacer botellón», apunta Cayado.

Destrozos en las instalaciones

El resultado se deja ver en los múltiples destrozos en la zona de oficinas y vestuarios. «Nos encontramos con las puertas reventadas, cristales rotos, restos de botellón y ya hemos retirado más de diez toneladas de basura», señala. También la zona de las gradas está cubierta de pintadas que tendrán que limpiar.

Por ello, desde hace unas semanas la directiva se afana en adecentar las instalaciones y ha iniciado una campaña para hacer socios con un precio de 20 euros al año. Además, busca colaboradores y patrocinadores. «Supone mucho trabajo y esfuerzo y también recursos económicos», añade el presidente.

Lo primordial es poner a punto el campo, habilitar los vestuarios, cerrar el perímetro del terreno de juego y renovar las redes de las porterías. «Hay colaboración por parte del Patronato Deportivo Municipal y buena predisposición para poder arrancar y el visto bueno de la federación también lo tenemos», asegura Cayado.

Como peticiones al Ayuntamiento, ha planteado la necesidad de modificar la ubicación de los banquillos, que en la actualidad están juntos, y las redes perimetrales. También están pendientes del alcalde para actualizar el convenio que el Ayuntamiento suscribió en su día con la anterior directiva.

No obstante, el Independiente se verá obligado a comenzar la preparación de la temporada en otras instalaciones. «No nos queda otra, tenemos que ir de alquiler, el campo aún no lo podemos utilizar, no está en condiciones», lamenta el presidente. «Además de todo el tiempo que llevaba sin segar, entró un tractor y lo estropeó bastante, también tenía topos», añade.