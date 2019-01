El instituto Astures pide a Educación la reforma estructural de su tejado Exterior del Instituto de Educación Secundaria Astures de Lugones. / IMANOL RIMADA La dirección y padres del centro de Lugones lamentan que llevan «tiempo arrastrando» serios problemas de entrada de agua MARCO GUTIÉRREZ LUGONES. Sábado, 26 enero 2019, 00:13

Las intensas lluvias de los últimos días no han hecho sino exacerbar un problema que el Instituto de Educación Secundaria (IES) Astures de Lugones lleva denunciando y padeciendo desde hace tiempo. El diseño plano de la techumbre del centro educativo provoca serios problemas de acumulación de agua. El director, Mario Prendes, explicó que «el tema de las filtraciones en el instituto no es novedoso». En este sentido comentó que el del IES Astures «es un edificio que tiene la techumbre plana, lo cual no es muy normal para una comunidad autónoma como Asturias».

«Hemos advertido de que esta situación está generando problemas cada vez mayores», aseveró. Desde su punto de vista, la Consejería de Educación tiene que tomar cartas en el asunto, ya que «en el edificio entendemos que debería adoptarse una reforma estructural». La más urgente de las mejoras sería acometer la construcción de «una techumbre a dos aguas, típica de Asturias». Prendes expuso que, hasta la fecha, no se ha llevado a cabo ninguna obra a largo plazo, sino que «se han ido haciendo parches a lo largo del tiempo». El director del IES Astures lamentó el hecho de que «estos parches, tarde o temprano, acaban estallando». Comentó, asimismo, que la entrada de agua en el centro, que forzó a suspender las clases el jueves, «nunca la había vivido yo, que llevo aquí once años».

Raúl Díaz, presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa), cree que no es «normal» que, desde hace unos años, «se esté cogiendo una costumbre en Asturias de hacer edificios a techo plano, algo que es ilógico en una región como la nuestra». «Llevamos tiempo arrastrando problemas de entrada de aguas», apuntó, e insistió en que lo acontecido el otro día «fue la gota que colmó el vaso, nunca mejor dicho, porque hasta ahora los problemas se habían dado en otras zonas del centro».

Coincidió con Mario Prendes en el hecho de que, hasta ahora se han acometido en el centro educativo «reparaciones pequeñas y continuas». «Ahí hay que hacer una reforma integral de algún tipo, porque no podemos seguir con esto cada poco», resaltó. El presidente de la Ampa recalcó que «no se puede jugar a que cualquier día pase algo, un crío patine o que se estropeen los equipos electrónicos y laboratorios en los que tanto dinero se ha invertido». Ayer las clases se desarrollaron con normalidad en el instituto de Lugones, un centro que en los últimos años se ha situado como uno de los que más crece en toda la región en número de alumnos.