Johnny Penicilina, Los Cómodos y Saraude actuarán en el Auditorio La presentación de ayer en Lugones del concierto de rock The Cavern Club. / E. C. J. C. D. Jueves, 9 mayo 2019, 00:20

Los grupos asturianos Johnny Penicilina y los Frixuelos Eléctricos, Los Cómodos y Saraude protagonizarán mañana, a las 20 horas, en el Auditorio poleso, el 5º Concierto de Rock The Cavern Club, que servirá de preámbulo a un nuevo desplazamiento a la ciudad británica de Liverpool, donde esas mismas bandas actuarán el 26 de mayo en el legendario local donde despuntaron The Beatles. El concierto poleso será gratuito hasta completar el aforo de la sala principal y cuenta con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura de Siero. Johnny Penicilina lleva más de veinticinco años en la escena de rock asturiana y acaba de editar un nuevo disco titulado 'Anda y que te zurzan'. Los Cómodos es otro grupo veterano, que cultiva, sobre todo, versiones de pop-rock en español e inglés. Y Saraude es una prometedora banda fundada en Lugones y que debutó en el bar Lennon's de la localidad. Su propietario, Chus García, es el verdadero artífice de haber consolidado estos viajes de una delegación musical asturiana para actuar en el exclusivo The Cavern, un club que recibe centenares de ofrecimientos desde todos los lugares del mundo.