José Carlos García descarta ser el candidato de la Plataforma de La Fresneda en las elecciones José Carlos García de Castro, concejal de la PVF. / S. S. MARTÍN Tras once años dejará también la presidencia de la formación, que elegirá nuevo candidato «entre finales de septiembre y principios de octubre» MARCOS GUTIÉRREZ SIERO. Martes, 11 septiembre 2018, 00:12

José Carlos García de Castro no encabezará la candidatura de la Plataforma Vecinal de La Fresneda a las próximas elecciones municipales y dejará la presidencia del partido. García de Castro hizo ayer este anuncio recordando que en mayo de 2019 concluye su etapa de concejal. Explicó que la decisión es fruto del compromiso que asumió en el año 2015, cuando encabezó «por tercer mandato consecutivo» la lista municipal de la Plataforma Vecinal de La Fresneda. «Con el resto de compañeros que formaban parte de dicha candidatura» acordó «que sería la última vez que iría en las listas electorales. Esto implica asimismo dejar la presidencia del partido, y será por lo tanto el nuevo presidente o presidenta quien lidere la futura candidatura en las elecciones del 2019».

«El proyecto iniciado a finales del año 2006 continuará con otras caras y estoy seguro que con mucha fuerza e ilusión de cara al futuro compromiso electoral», continuó. Explicó que todavía no se ha tomado una decisión acerca de la persona que le sucederá como candidato a las elecciones municipales y presidente de la plataforma. «Nosotros tenemos un grupo de coordinación y seguimiento de en torno a una docena de personas vinculadas al partido. Ejercemos labor de asesoramiento y control, por lo que llevaremos la elección de aquella persona que entendamos que reúne requisitos». Esa persona elegida «formará un equipo básico de directivos y un grupo de colaboradores». La elección se hará pública «entre finales de septiembre y principios de octubre, fecha en la que habrá tiempo suficiente para ir recopilando el programa electoral e incorporando las demandas de los vecinos». Subrayó que los aspirantes no tienen por qué pertenecer necesariamente al núcleo central de la plataforma, «si bien no es fácil encontrar a alguien que dedique un tiempo importante de su vida a estar presente en una labor a veces ingrata».

Pese a no querer desvelar posibles nombres, apuntó que hay «personas de las que tengo constancia que quieren liderar un proyecto que no debe morir». «Mi valoración al frente de este movimiento vecinal que se inició en el año 2007 como agrupación de electores para, posteriormente en el año 2011, convertirse en partido político, es muy positiva ya que creo sinceramente que en estos tres mandatos he cumplido con los principios fundamentales bajo los que nació», subrayó José Carlos García de Castro.

Añadió que algunas de estas líneas básicas de actuación pasaban por ser «un partido sin línea ideológica, cuya misión fundamental, era y es reivindicar las necesidades de La Fresneda» apoyar a la opción política «que estuviera en disposición de aceptar nuestras propuestas, sin importarnos su línea ideológica, comprometiéndonos, a cambio, a aportar estabilidad a la acción de gobierno».

El concejal consideró que, gracias a la labor de la formación, se ha contribuido «a que se llevaran a cabo actuaciones muy importantes para el concejo en su conjunto, como pueden ser inversiones que hoy son un referente incluso fuera de nuestro ámbito autonómico, como el núcleo cultural de la Pola», o a las más recientes como «el nuevo edificio de Cultura y Servicios de Lugones, además de importantes actuaciones en la zona rural, sobre todo en materia de saneamientos, sin olvidar las mejoras de caminos». «Desde el día de hoy y hasta que finalice el mandato, mi principal obsesión será el seguimiento día a día, de la inversión que, desde que accedí en el año 2007, no he dejado de reivindicar aunque no es de competencia municipal, que no es otra que nuestro ansiado Instituto. Os aseguro que no hay semana en la que no pregunte al alcalde por su situación. Su consecución, supondría para mí, una de las mayores satisfacciones en este tramo final de mi experiencia política», concluyó.