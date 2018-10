Un joven, condenado a pagar 180 euros por amenazar a una trabajadora del 112 «Voy a rajarte», le espetó en varias ocasiones a su interlocutora tras llamar a emergencias por una disputa con el portero de una discoteca LYDIA IS LA MORGAL. Viernes, 26 octubre 2018, 00:28

«No sale gratis llamar al 112 y amenazar, prestamos un servicio a la ciudadanía y no todo vale». Así se pronunció ayer una trabajadora del Centro de Coordinación de Emergencias de La Morgal que hizo pública una sentencia que condena a un joven al pago de una multa de 180 euros -seis euros diarios durante un mes-, por intimidarla en varias ocasiones durante una conversación teléfonica.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 20 de mayo. La trabajadora estaba en el turno de noche cuando entre las tres y las cuatro de la mañana atendió la llamada de un joven que aseguraba haber recibido amenazas por parte de un portero en una discoteca de Oviedo. «Era la segunda vez que llamaba al 112 y se quejó de que la Policía Nacional no acudía a la zona, le hice varias preguntas para cerciorarme de lo que ocurría y volví a derivar su llamada, pero insistió otras tres veces. Quería que fueran los agentes y en un momento de la conversación se puso agresivo y me dijo en varias ocasiones 'voy a rajarte'», relata la mujer.

Fue entonces cuando la trabajadora le solicitó los datos personales. «Me dio el nombre y los apellidos y al ponerme de nuevo en contacto con la Policía les conté lo ocurrido y me aconsejaron denunciar», explica.

Sin embargo, lamenta que a pesar de haber pedido respaldo a la empresa para formular la denuncia no obtuvo respuesta. «Esperé varios meses y como no me contestaron continué sola con el proceso, hubo juicio y a principios de mes la jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo dictó la sentencia a mi favor», apunta.

Y añade que «no es algo que ocurra de forma mayoritaria, pero sí es habitual que se utilicen malos modos y ya ha habido varias amenazas a varios compañeros», asegura. Por ello, pide a la empresa que ofrezca mayor respaldo en otros casos similares. «No se trata de un problema personal, no me amenazó a mí, amenazó al trabajador que en ese momento estaba atendiendo el teléfono», defiende.

56.488 avisos en septiembre

La sala del 112 del Servicio de Emergencias del Principado recibió el mes pasado 56.488 llamadas, de las que 32.503, fueron de emergencia. Además, se contabilizaron 2.017 llamadas informativas y 2.287 de trabajo. El resto fueron tipificadas como no pertinentes, en las que se engloban las equivocaciones, las que no tienen respuesta del interlocutor o las bromas.