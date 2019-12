La juez archiva la querella del sindicato Sipla contra el alcalde de Siero El alcalde de Siero, Ángel García, en su despacho del Ayuntamiento. / IMANOL RIMADA La magistrada no aprecia la existencia de ninguno de los cinco delitos denunciados, mientras los denunciantes avanzan que recurrirán J. C. D. POLA DE SIERO. Martes, 17 diciembre 2019, 01:53

La querella que el sindicato de la Policía Local Sipla-CSL presentó hace dos semanas contra el alcalde de Siero, Ángel García, ha sido archivada por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Siero, según informaron ayer fuentes judiciales. El sindicato acusaba el regidor de haber cometido hasta cinco presuntos delitos: obstrucción a la justicia, prevaricación, acoso laboral, amenazas y coacciones. Sin embargo, la magistrada no ha apreciado la existencia de ninguno de ellos.

El alcalde de Siero, Ángel García, declinó ayer realizar una valoración, puesto que no ha recibido el auto judicial. En su caso, no es preceptivo que se le comunicara de manera oficial desde el momento en que la juez optó por archivar directamente la querella. Otra cuestión es que la hubiera admitido a trámite y se abrieran diligencias previas.

La única declaración del regidor sobre el tema se produjo al día siguiente de la comparecencia del Sipla para anunciar la querella. García volvió a repetir que se habían producido «irregularidades muy graves y totalmente inaceptables» en el seno de la Policía Local de Siero y que lo único que había hecho era «tomar medidas para corregirlas» en defensa de los intereses de los vecinos de Siero.

García no se sintió en ningún momento intimidado por la querella, e incluso se reafirmó en su actuación: «Podrán denunciarme cien veces, que cien veces haré lo mismo, que no es otra cosa que atender a los vecinos de Siero cumpliendo con mis obligaciones, con el cargo y conmigo mismo», llegó a decir. Y subrayó entonces que la otra opción hubiera sido no adoptar medidas, «pero estaría haciendo un flaco favor a los vecinos, que están esperando que desde la política demos respuesta a los problemas y que seamos valientes», dijo.

Desde el sindicato Sipla-CSL aseguraron ayer que no tienen aún conocimiento oficial del archivo de la querella. Su delegado en la Policía Local de Siero, Adrián Díaz, llegó incluso a calificar como «un poco surrealista que seamos los últimos en enterarnos». A la espera, por tanto, de recibir la notificación y de poder analizar los detalles de la resolución judicial, Díaz sí avanzó que su sindicato no está dispuesto a rendirse y que presentará un recurso contra esa decisión que, en principio, sería ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

El Código Ético del PSOE

Además de reforzar su actuación como responsable máximo de la administración local, el archivo de la querella ha evitado una posible repercusión política y que el alcalde tuviera que rendir cuentas ante su partido. Según el Código Ético del PSOE, cualquier cargo público u orgánico, al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal, «dimitirá de su cargo en el mismo momento en que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria». Y añade ese código que, en caso contrario, el partido le suspendería «cautelarmente de militancia» e incluso podría expulsarle de la organización.