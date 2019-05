La Junta Electoral Provincial anula la sanción al alcalde de Siero por un acto en campaña

La Junta Electoral Provincial ha dejado sin efecto la sanción de ochocientos euros que le había impuesto la Junta Electoral de Zona al alcalde de Siero y candidato socialista, Ángel García, por haber participado el jueves 2 de mayo en Oviedo en la presentación de un plan de desarrollo e inversiones en el concejo para el período 2019-23.

La Junta Electoral Provincial estima, por tanto, el recurso que interpuso el regidor sierense, quien había sido sancionado a raíz de una denuncia de Izquierda Unida. Tras consultar a la Federación Asturiana de Empresarios y la Confederación Asturiana de la Construcción -con quienes se realizó la presentación- y requerir al secretario y la interventora del Ayuntamiento de Siero, la junta concluye que ese acto «no fue organizado, ni financiado directa, ni indirectamente por el Consistorio», por lo que no se vulnera el apartado 2 del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, LOREG. También subraya que no consta en el expediente «el contenido concreto del acto, ni la específica intervención que tuvo en el mismo el denunciado, por lo que no existen datos suficientes para considerar que pueda estarse ante un acto de inauguración». Tampoco concurriría el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo 50 de la LOREG.